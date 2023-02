Foment del Treball fitxa Carles Mundó com a assessor de Sánchez Llibre

, conseller de Justícia durant la legislatura del referèndum i una de les cares visibles d'ERC els dies més àlgids del procés, s'incorpora acom a assessor del president de la patronal,. El fitxatge de Mundó, fet públic a través d'un comunicat, arriba quan l'exconseller porta anys allunyat de primera fila -des del judici al Tribunal Suprem, en el qual va ser condemnat per desobediència, no ha tingut presència pública destacada- i es dedica a la seva tasca com a advocat en el bufet Vallbé, del qual és soci des del 2006. També és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona i vocal de l'Observatori del Dret Privat de Barcelona.No és l'únic exrepresentant polític que forma part de l'òrgan que assessora Sánchez Llibre. Cap dels seus integrants, ha especificat Foment, cobra per exercir les seves funcions. Fa unes setmanes, la patronal va fer públic el fitxatge d'Elsa Artadi , que a principis de maig va abandonar de manera fulminant la política : no només va deixar de ser candidata a l'alcaldia de Barcelona per Junts, plaça que ja havia obtingut després d'unes primàries sense rivals, sinó que va deixar l'acta com a diputada al Parlament. Mundó va ser escollit representant d'ERC al Parlament després de les eleccions del 21-D del 2017 -va fer campanya immediatament després de sortir de la presó preventiva imposada per l'Audiència Nacional després de la declaració d'independència-, i el seu nom era el favorit de la direcció per ocupr la presidència de la cambra. La seva negativa va comportar que el càrrec fos per aEn l'organisme assessor de Foment també hi ha dirigents empresarials amb passat en política com, exministres com-titular de Treball en l'etapa final de José Luis Rodríguez Zapatero-, exdiputats amb trajectòria destacada al PP comi exdirigents d'Unió com, que va compartir trajectòria a la formació democristiana -desapareguda després del trencament amb CDC- amb Sánchez Llibre. Mundó, a banda de la seva tasca com a advocat i l'assessorament que farà a Foment, col·labora com a articulista als diaris La Vanguardia i Ara.

