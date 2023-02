Els comuns demanen al PSC que no doni suport a la llei de Junts contra les ocupacions: «Gestapo veïnal»

Junts endureix el discurs contra les ocupacions

Elsesperen que elno doni suport a la proposició de llei contra les ocupacions que Junts porta aquesta setmana a debat i votació al Parlament. Des d'un inici, els socialistes i també Ciutadans han mostrat el seu vistiplau a la proposta, que de moment ha superat els primers tràmits gràcies al suport de socialistes i taronges, però ara En Comú Podem espera que els de Salvador Illa s'acabin desmarcant d'una llei que és "clarament institucional", en paraules del portaveu de la formació al Parlament,. "Facilitaran els desnonaments exprés i crear una mena deque dona potestat a les comunitats de veïns per posar en marxa un desnonament de persones vulnerables que estan de manera il·legal a un habitatge", ha advertit el diputat en roda de premsa aquest dilluns.Els comuns volen portar la proposta al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), però no ho poden fer sols i necessiten almenys un altre grup. La CUP no comparteix la proposició de llei, però no anirà al CGE perquè entén que el Parlament és sobirà per legislar en habitatge. En concret, la iniciativa de Junts proposa la modificació de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, i de la Llei 5/2006 del llibre cinquè del codi civil. La proposta del partit de Laura Borràs i Jordi Turull és que tant elsque en el termini de trenta dies desallotgin pisos ocupats on es duguin a terme activitats il·legals, contràries a la convivència normal de la comunitat, o que malmetin o facin perillar l'immoble. El text estableix que en cas que aquest requeriment no sigui atès, tant ajuntaments com comunitats de veïns estiguin legitimats perCid ha convidat al PSC a "deixar de mirar a Junts" i "mirar a", en referència a la proposta de la vicepresidenta segona del govern espanyol per a congelar el preu de les quotes de les hipoteques. En aquest sentit, des dels comuns han insistit que la solució en matèria d'habitatge passa per laAquest no és l'únic moviment de Junts contra les ocupacions, una carpeta en la qual els juntaires no havien estat gaire actius últimament perquè topava frontalment amb els plantejaments d'ERC, quan eren socis de Govern. Ara que ja no hi ha relació amb els d'Oriol Junqueras, l'ofensiva l'està fent Junts en diverses administracions. Al Congrés dels Diputats i al Senat també treballen una proposta de modificació de la llei d'enjudiciament criminal perquè es dictin "mesures cautelars" per desallotjar en "48 hores". I en l'àmbit municipal, també Junts ha demanat accions al govern d'Ada Colau contra la "xacra" de les ocupacions, si bé no s'han presentat iniciatives concretes.

