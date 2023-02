Protesta de les VTC clàssiques, el sector «enterrat» enmig de la guerra entre el taxi i Uber

Que el conflicte obert entre el taxi i les grans plataformes internacionals no s'enduguiAquest és l'objectiu amb què han sortit al carrer centenars de conductors de cotxes amb llicència de Vehicles de Lloguer amb Conductor (VTC) aquest dilluns per iniciar una marxa lenta per Barcelona, des de la plaça Espanya. Són els representants d'un sector que ja existia molt abans que es fundessin empreses com Uber o Cabify, i que manté el transport de passatgers amb un preu més elevat i uns serveis més a mida. Ara, amb una mobilització i una performance inicial, han reclamat queentre el servei públic dels taxis i les plataformes.La mare dels ous de la protesta és la manca de llicències amb què s'han quedat molts dels conductors d'aquestes VTC clàssiques, després que el darrer decret català revisés la concessió d'aquests permisos i fixés uns requisits més estrictes. Es va fer amb la intenció de deixar fora del mercat els vehicles que havien desbocat el mercat, amb empreses com Uber i Cabify. Tanmateix, aquest mateix decret ha complicat la vida a bona part d'aquests conductors que no estan vinculats a les plataformes internacionals. Segons han xifrat els treballadors, s'haurien arribat aLa norma està, lamenta el portaveu dels conductors Roman Llort, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Una situació que, de fet, els representants del departament de Territori de la Generalitat ja van venir a acceptar que caldria retocar a curt termini., pròximament es vol aplicar una flexibilització del decret que permeti que més VTC clàssiques obtinguin la llicència corresponent, després d'haver quedat fora del topall inicial. Així i tot, els conductors en protesta apunten que hi ha més de 300 llicències que complirien els requisit, però que hi ha "errors administratius" que els frenen l'autorització per operar.Sigui com sigui, no és només cap al Govern que reclamen canvis. Els mateixos representants de les VTC clàssiques també han exposat que Aena els estaria "expulsant" de l'aeroport del Prat, malgrat que gran part (el 80%) dels seus serveis es concentra en aquesta infraestructura. Igualment, es reclama incidència política per revertir-ho.

