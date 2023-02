Lademana sis anys de presó per unacusat d'haver abusat sexualment, filla d'una amiga del seu propi fill. El va sorprendre la mare de la menor d'edat. Aquest dilluns se celebra el judici a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears., en una casa de camp als afores.Segons l'escrit de la Fiscal,la mare no mirava per abusar sexualment de la menor d'edat, de només 3 anys. La Fiscalia també demana cinc anys de llibertat vigiladai el pagament d'una indemnització per valor de 2.000 euros.

