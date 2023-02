Des d'aquest dilluns hi haper tal d'adaptar la línia a l'ample estàndard, en el marc dels treballs del. Unes obres localitzades entre Martorell i Sant Vicenç de Calders i al voltant de l’estació de La Granada, on també s'aprofitarà per renovar-la.Unes intervencions que afectaran adel servei, tal com ha reconegut Rodalies. Amb la voluntat deals usuaris s'ha reprogramat el pas de combois. Els, cosa que permetde pas a la part central del dia.En dies feiners, tot i adaptar el servei a l'oferta,entre un i vuit minuts, especialment als extrems de la línia. Mentre que a l'eix central de la xarxa, entre Cornellà i Montcada, on es concentra el 60% dels desplaçaments, es conservarà el temps de trajecte actual, segons l'operadora.Es tracta d'unade la línia pel corredor Mediterrani 10 mesos després. A l'abril de 2022 van arrencar els treballs i, entre altres coses, va provocar-tres per sentit- que c onnectaven Barcelona i Sabadell en poc més de 15 minuts A continuació, potsels dies feiners i caps de setmana i festius (en els horaris, en dies feiners, en direcció Manresa, es detalla que hi ha viatges que no s'aturen a Sabadell Sud ni Sabadell Centre., sí que s'aturen a les dues estacions):

Nous horaris de tren de l'R4 by Naciodigital on Scribd

