Tragèdia al món del futbol amateur. Un futbolista de 20 anys ha mort aquest diumenge mentre jugava un partit adisputava el matx amb elcontra l', al camp municipal del mateix poble, quan sobtadament va començar a patir convulsions.Poc després de les 17 hores es va donar l'avís al 112, que es va desplaçar al lloc dels fets. Fins al camp hi van acudir una, und'urgències i unade suport vital, que, malgrat els intents, no van poder salvar-li la vida. La tragèdia va ocórrer al minut 29 del partit, quan el futbolista es vasense cap motiu, ja que fins llavors havia actuat de manera normal.Abans que arribessin els serveis d'emergència, el futbolista va ser reanimat per unque es trobava a la grada fent l'ús de, però Bala Hadi ja no responia. D'igual manera, tampoc va reaccionar als intents de-lo durant mitja hora per part dels serveis mèdics que posteriorment van arribar al camp.

