Alerta sanitària per dos productes venuts en supermercats. L'(AEMPS), que depèn deldel govern espanyol, ha ordenat que s'aturi la distribució i venda d'un perfum i d'un xampú anticaspa per contenir una substància prohibida.En concret, es tracta de l'Eau de toilette Abrazos vaporizador 100 ml i del Champú Anticaspa 400 ml, ambdós comercialitzats per l'empresa. La substància que contenen i que està prohibida és el. El passat mes de novembre, la mateixaja va retirar diversos xampús del mercat per contenir substàncies cancerígenes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor