El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona,, ha tancat la incorporació a la seva candidatura de, líder del grup parlamentari de, la marca sota la qual s'articulaven elsen la legislatura àlgida del procés. El fitxatge, avançat per RAC1 i confirmat per, certifica l'aproximació de Rabell a les tesis deli el seu allunyament de l'espai polític liderat per. L'exdiputat, que farà 69 anys, ocuparà un lloc capdavanter a la llista encapçalada per Collboni.Amb aquest moviment Collboni - que fa dues setmanes va deixar el govern municipal - intenta captardels comuns descontents amb lade l'alcaldessa. El mateix Rabell havia perdut connexió amb el projecte municipalista dels comuns, fins al punt que en lesja va mostrar en públic el seua Collboni. En la campanya de fa quatre anys va participar en un acte de suport a l'alcaldable socialista, que després acabaria formant govern amb Colau.El candidat del PSC encara no ha presentat els integrants de la seva, per bé que s'espera que Rabell ocupi una posició destacada a a llista. El partit sí que ha apuntat que l'exdiputat dels comuns podria assumir responsabilitats en una tinença d'alcaldia que assumís responsabilitats en eli en matèria de. En qualsevol pas, la composició del cartipàs municipal dependrà dels pactes postelectorals.

