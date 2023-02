Beyoncé ja és l'artista amb més Grammy de tots els temps

La cantant nord-americana, de 41 anys, ha aconseguit en la gala d'aquest diumenge quatre premis, sumant un total deal llarg de tota la seva carrera. Una xifra que la corona comde la indústria musical.Beyonce, que va arribar tard a la cita que tenia lloc a l'estadi Cryto.com Arena de Los Angeles, ha obtingut el premi pel millor àlbum Dance Electrònic per, també ha estat reconeguda, entre altres, per la millor cançó de R&B l'any per Cuff It.El cantant britànics'ha fet durant la 65a edició dels premis de l'Acadèmia de l'Enregistrament estatunidenc amb el premi ai millor àlbum vocal pop amb Harry's House, el tercer àlbum d'estudi del cantautor.La rapera-que també ha actuat a la gala- ha aconseguit l'estatueta a millor enregistrament de l'any amb la cançó About Damn Time, premi que, inclosa Beyoncé, per a la qual ha tingut també paraules d'agraïment. Per la seva banda,s'ha fet amb el seu segon Grammy. Aquesta vegada pel millor àlbum alternatiu per Motomami. El 2020, l'artista catalana va guanyar el gramòfon per El mal querer.La gala, que ha estat introduïda pel còmic sud-africà, ha arrencat amb una actuació de, que ha cantat El apagón i Después de la playa, creant una "veritable festa", alhora que celebrava la música llatina.

