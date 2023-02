El Barça supera el Sevilla i marxa a dormir amb la Lliga ben lligada

Elfa un pas de gegant cap a lai guanya amb suficiència elperal-des del partit de l'adeu de Piqué que no vencia per més d'un gol de diferència a casa-. Amb la relliscada del Reial Madrid a Mallorca , els blaugrana eren conscients que una victòria aquesta nit serviria per tancar el primer dels cadenats del campionat domèstic i permetria marxar a dormir a vuit punts del principal perseguidor. Abans, però, els 22 homes a la gespa i el Camp Nou sencer s'han unit en un sentit minut de silenci per la mort coneguda una hora abans de l'escriptor i periodista d'Els Setze Jutges,Amb el xiulet del col·legiat d'avui,, el partit no podia haver començat pitjor pels interessos del. Al quart minut, el capità blaugrana,, ha rebut una entrada fortuïta d'al turmell i ha hagut de retirar-se abans d'hora. Amb l'entrada de, però, el guió previsible no ha variat i la pel·lícula s'ha convertit en un atac i gol, amb el matís que el gol, com acostuma a passar els darrers capítols, s'ha resistit. El Sevilla esperava ben tancat a prop de la seva àrea i els locals no trobaven la porteria. Davant aquest escenari,ha optat per la via ràpida i ha disparat una pilota morta des de la llarga distància al primer toc. El porter, amb una molt bona estirada, ha aconseguit desviar amb la punta dels dits. Resultat intacte i cap al túnel de vestidors.El segon temps ha estat una prolongació del primer iha mantingut baixes les expectatives de participar en algun moment. El Sevilla no havia xutat a porteria a la primera part i no ho faria fins el minut 87, amb un cop de cap inofensiu.tancava al cercle central per recuperar els refusos sevillistes i reiniciar el setge dels tres pals rivals. I, a força de tocar a la porta, el Barça l'ha acabat tombant. Kesié ha pivotat com un jugador de futbol sala dins l'àrea per, a continuació, filtrar amb un subtil gir de turmell per, especialment actiu des del carril esquerre, que ha rebut ja a la petita i ha definit amb una passada creuada amb l'interior de la bota dreta. Minut 58: 1 a 0.A partir d'aquí, el magnetisme entre la pilota i la porteria s'ha incrementat i, al minut 71,ha multiplicat l'avantatge per dos.ha protagonitzat un eslàlom per la banda dreta, ha retallat i ha posat una molt bona pilota al segon pal perquè la jove perla de la Masia estrenés la samarreta del "" i marqués a plaer. Precisament, l'extrem brasiler, que un minut abans havia ballat tota la defensa, ha estat recompensat amb una passada al punt de penal de Jordi Alba i ha finalitzat per ferAmb la victòria d'aquest diumenge, el Barça allarga el moment dolç en què està immers des que va tornar el futbol de clubs després del. Amb l'excepció del primer empat contra l', els de Xavi ho han guanyat tot ial sac blaugrana.

