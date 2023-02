Gerard Romero fa una «haka» abans de tirar un penal a la Kings League

Aquest diumenge s'ha disputat una nova jornada de la, la competició per a streamers creada per Gerard Piqué i que cada setmana aconsegueix reunir milers d'espectadors a la pantalla amb noves sorpreses. La d'aquesta setmana: una nova carta que permet alsdels equipsen qualsevol moment del partit.La carta l'han utilitzada alguns presidents, però el que ha generat més expectació, sens dubte, ha estat el de, el periodista, de qui s'esperava que abans de llençar la pena màxima fes una de les seves famoses hakas. I és que cada cop que Romero rep una subscripció al seu canal de Twitch, fa aquesta dansa tradicional maorí, i que es va popularitzar per jugadors de rugbi neozelandesos, que la fan abans de cada partit per "intimidar" els adversaris i alhora mostrar-los respecte i hospitalitat.Romero, efectivament, ha dit que "li havia arribar una nova subscripció" i fet una haka davant del porter del, que tot i que ha tocat la pilota amb els peus ha acabat encaixant el gol. L'equip d', però, ha aconseguit donar-li la volta al marcador (2-4).

