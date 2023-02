«Tortosa és de les poques ciutats de Catalunya ancorades al passat»

Jordi Jordan (Tortosa, 13 de febrer de 1983) és el líder i portaveu, i des del passat mes de novembre, eleccions municipals de 2023 a la capital del Baix Ebre. El cap del principal partit de l'oposició al consistori fa balanç del govern municipal i exposa la proposta del seu partit.



Ara, a les acaballes del mandat, quina lectura en fa d'aquests quatre anys de govern? (Tortosa, 13 de febrer de 1983) és el líder i portaveu, i des del passat mes de novembre, alcaldable de Movem Tortosa per a lesa la capital del Baix Ebre. El cap del principal partit de l'oposició al consistori fa balanç del govern municipal i exposa la proposta del seu partit.

Continuisme. Un govern que porta setze anys al capdavant de l’Ajuntament i que va en molts casos a remolc de les propostes de l'oposició, que no les reconeix mai quan quan els hi presentem i que després les acaba fent seves. Tortosa necessita un nou impuls en pràcticament tots els àmbits.

El PSC va sortir del govern municipal a set mesos de les eleccions, veu viable que pugui arribar a tancar de nou un pacte amb Junts si fos aritmèticament necessari?

Penso que tant Esquerra Republicana com el PSC poden tornar a ser la crossa de Junts a Tortosa. I, tant és així, que dins del PSC hi ha una divisió interna entre els qui defensen continuar en la sociovergència i, per una altra banda, Xavier Faura no descarta pactar amb Meritxell Roigé. De fet, l'altre dia, quan l’alcaldessa va dir que hi havia la possibilitat d'un tripartit va sortir ell ràpidament a preguntar per què el descartava per pactar. Per tant, la garantia d’un canvi a la ciutat, més que mai, es demostra que és Movem Tortosa.



Està obert a negociar amb els altres partits per formar govern municipal? Amb quins se sentiria més còmode?

Nosaltres sempre hem sigut clars i transparents i hem dit que estem oberts a pactar amb totes les forces progressistes. El que també demanem en estes eleccions, tant al PSC com a ERC, és que diguin clarament amb qui volen pactar i que no tornin a enganyar la gent com han fet durant els vuit anys que defensaven el canvi i després uns i altres han acabat pactant o deixant governar a Roigé o a Ferran Bel.

Vosté veuria al PSC com un aliat natural de Movem després de les eleccions? O més encara, Movem i el PSC podrien concórrer junts als comicis?

La veritat és que no hi ha cap acord tancat i nosaltres el que esperem és que després de les eleccions, realment aquests partits que diuen que volen fer un canvi, no tornen a trair als seus votants i que es pugui portar a terme.

Jordi Jordan durant l'entrevista amb Aguaita.cat a la seu de Movem Tortosa Foto: S.A.



A Tortosa són majoria les esquerres… creu que ja es projecta com una ciutat d’esquerres de cara als altres pobles ebrencs i a Catalunya?

Sí, jo crec que Tortosa majoritàriament a totes les eleccions vota per forces d'esquerres i progressistes, tant en l’àmbit estatal, com a les catalanes i municipals, però el problema és que no s'acaba de projectar com a tal perquè a l’Ajuntament continua havent-hi una alcaldia de dretes, gràcies als socialistes i a Esquerra. Per tant, aquí l’assignatura pendent que tenim és fer aquest canvi a l’Ajuntament i per això nosaltres també demanem un resultat fort, perquè com més fort sigui el resultat de Movem Tortosa, menys pactes de despatxos per darrere podran fer com ha passat aquests darrers anys.

El terme caciquisme ha passat a la història a la ciutat?

Malauradament, no. És molta la gent de Tortosa que té temor d'opinar en públic. Molta gent a Tortosa té temor expressar les seves idees, les seves propostes, perquè si ho fan, tenen represàlies, per part dels de sempre. Jo crec que això també és una una anomalia democràtica, que en ple segle XXI encara estem en esta situació, i per això nosaltres sempre parlem de la regeneració democràtica tan necessària a Tortosa després de setze anys.

Veu una oposició més disposada a crear un govern d'esquerres que en anteriors ocasions electorals?

La veritat és que no me'n fio perquè les altres vegades també ho deien i ens ho vam arribar a creure i els fets han demostrat que tant ERC com PSC o tant Faura com Roig van fer després tot el contrari. Per tant, diguem que hi ha molts cants de sirena, però només són això. No diuen clarament que volen pactar amb Movem Tortosa. Crec que estan jugant amb aquesta ambigüitat per a després, en funció dels resultats, tornar a pactar amb “Convergència” o no. Per això em dirigeixo tots els tortosins i tortosines que volen un canvi que sàpiguen que els únics que no han fallat mai i que així ho hem demostrat, no és només de paraula, és la nostra candidatura. Per tant, com millor resultat tinga Movem Tortosa, més fàcil serà que hi hagi un pacte de progrés.

Quan sent parlar d'un pacte entre perdedors a Meritxell Roigé en cas que l'oposició s'unís per governar Tortosa, que en pensa? Què li contestaria?

Li contestaria que, com sempre, la seva forma de defensar és atacar als altres a partir del menyspreu i que tots els vots són vàlids, que estem en un sistema parlamentari plural i que igual que a Catalunya no governa la força més votada, a Tortosa i en qualsevol altra ciutat, en majories àmplies, en aquest cas les progressistes, són totalment lícites. També crec que ella planteja això perquè, en el fons, és una manera de crear un antagonisme entre ella i les esquerres quan ella, en el fons, està allà intentant pactar amb els socialistes o amb esquerra. Per tant, també és una forma d'enganyar o intentar distraure la ciutadania.

I per a aquells que tenen por al canvi com els convenceria que Jordi Jordan seria un bon alcalde?

Primer perquè la immensa majoria de les nostres propostes són les que finalment s'acaben convertint en protagonistes a la nostra ciutat perquè són útils necessàries i de sentit comú. Per tant, anem en un programa realista. El govern municipal ha acabat absorbint les nostres propostes com a pròpies o ho ha intentat. Per tant, això demostra que estem fent un projecte i unes propostes bones. I, en segon lloc, perquè nosaltres defensem un canvi tranquil. És a dir, defensem un canvi, no des de la radicalitat, sinó des de la tranquil·litat, sabent a la ciutat que estem. Sabem que els canvis s'han de produir de manera progressiva i que al final els nostres posicionaments estan vinculats als reptes del segle XXI: construir una ciutat molt més justa on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, que puguem tindre un nucli antic que no cau a trossos, que ha de ser l'orgull de Tortosa des del punt de vista patrimonial i també ens preocupen tots els temes relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic, i com adaptem la ciutat a tots els reptes que se’ns proposen en aquest camp.



Cartell electoral de Movem Tortosa Foto: S.A.

Qui formarà el seu equip?

Bé, és una cosa que encara no està del tot decidida perquè tenim un procés de primàries per elegir els primers deu noms de la llista. Més enllà del cap de llista, en tot cas, ha de ser un equip que en gran part continuarà la faena dels darrers anys. Hi seran les persones que durant aquests anys han estat al meu costat, però a la vegada també renovarem l’equip amb joves i cares noves.

Quina és la Tortosa que vol projectar Movem a la resta de les Terres de l'Ebre i Catalunya?

La d'una ciutat oberta, dinàmica, una ciutat orgullosa de la seua història, del seu passat. Una ciutat de progrés, de persones, bastant diferent del que malauradament massa vegades se'ns veu de cara a fora i això passa de manera claríssima, també per un canvi polític a l’Ajuntament. A tots els ajuntaments de Catalunya hi ha canvis de manera continuada i Tortosa és de les poques ciutats ancorades al passat amb setze anys amb el mateix partit i si tornen a governar, seran vint anys. Per tant, crec que Tortosa mereix aquest canvi i mereix donar una imatge de frescor diferent.

Quins seran els eixos principals del seu programa polític per concórrer a les eleccions municipals de maig?

Primer busquem una Tortosa centrada en les persones i, per tant, hi haurà moltes qüestions relacionades amb la qualitat de vida, ja que, al final, les ciutats, som les persones. Després, una aposta clara per la via pública, carrers, camins, barreres arquitectòniques, perquè és evident que fa falta molt en aquest aspecte. Després, evidentment nosaltres fem tota l'aposta relacionada amb el patrimoni històric i per tant aquí també tenim molt a dir i moltes idees. Tirar endavant propostes sobre el desenvolupament econòmic i la lluita contra el canvi climàtic.

Tortosa ha obtingut 2 milions d’euros dels Fons Next Generation per a la dinamització turística de les muralles? Movem té alguna altra proposta per reactivar aquest important espai patrimonial?

Sí, de fet, la defensa de les muralles qui l'ha portat a terme sempre ha sigut la nostra candidatura, la de Movem. Hi ha moltes mocions votades en contra, precisament per a projectes com aquest. Per tant, nosaltres evidentment som els impulsors i defensors de les muralles, que són aquests sis quilòmetres i mig que ens fa únics de Catalunya i a l'Estat. Però a banda també, per exemple, defensem la candidatura de patrimoni de la humanitat, la rehabilitació del Call Jueu de Remolins i, sobretot, la rehabilitació d'habitatges al nucli antic perquè realment sigui un nucli antic ple de vida. Cosa que en aquests moments no és.

Sempre ha reivindicat un barri antic viu i empoderat. Què li ha mancat als anteriors governs per aportar valor patrimonial i històric al nucli antic de Tortosa?

Bàsicament, el tema de l'habitatge perquè si tu arregles algun carrer, però després les cases estan caient… No hi ha gent que hi vagi a viure i això és el que està passant al nucli antic i s'està començant a expandir pel centre. Per exemple aquí al carrer Sant Blai, pràcticament no hi viu ningú, per tant, aquí l'assignatura pendent i que nosaltres també reclamem i treballarem és la rehabilitació dels habitatges. És a dir, hem de fer que la gent hi torni a viure i per a això necessiten tota una sèrie de polítiques que volem impulsar per rehabilitar, dignificar les façanes de tot el barri antic i del centre.



Precisament el carrer Sant Blai era una de les artèries comercials de Tortosa. Creu que s'ha ajudat prou al comerç local en aquest temps de crisi i de pandèmia o trobem massa persianes baixades?

Trobem massa persianes baixades. Tenim la proposta també de dinamitzar aquests espais de locals buits com ha fet, per exemple Reus, Vic, Tarragona i altres ciutats. Han de ser accions transversals d'ajuda per obrir negocis. Per exemple, regular el preu dels lloguers i anar concentrant una altra vegada aquest comerç o qualsevol activitat que doni vida en aquests locals. El que està clar és que si no fem res, el que acabarà passant és que aniran tancant un darrere l'altre i s'acabarà convertint en un desert. I això no ens ho podem permetre.

Jordi Jordan a una de les artèries principals del comerç a Tortosa, el carrer Sant Blai Foto: S.A.

Com a diputat ha impulsat la llei de Barris Verds. Què és i com l'aplicaria a Tortosa?

És una llei que recull l'esperit de la Llei de Barris del president Maragall. És, però, una llei actualitzada. És a dir, una llei que posa sobre la taula una altra vegada la necessitat d'invertir en els barris més vulnerables i, per exemple, en barris antics com el de Tortosa. I fer-ho des d'una mirada també transversal. Això vol dir més equipaments, millora l'espai públic, els espais verds dels barris per a fer-los habitables i, sobretot, l'aposta de l'habitatge, tenint en compte dues qüestions. Una, rehabilitar les cases que actualment estan en mal estat, fent arribar també a la ciutadania la transició energètica. Aïllament de vidres de façanes també posa ascensors, plaques i solars en aquests barris. I, d'altra banda, crear noves promocions, és a dir, nous habitatges al solars buits, que n'hi ha molts. També mobilitzar els solars buits que estan en mans dels bancs a partir d'aquesta llei de barris. Llavors nosaltres volem presentar un projecte que vagi en aquesta línia per a fer-ho, que sigui realment atractiu viure a Tortosa i que pugui tornar la gent a donar-li vida.



Quina valoració en fa de l'aprovació dels nous pressupostos?



Fem una valoració positiva, ja que gràcies al nostre grup hem introduït 0,5 milions per al pla funcional per al nou hospital, també que es destinen més milions per l'atenció primària dels nostres CAPS i un creixement d'un 11% en educació contractant més mestres i professors per avançar en qualitat. Més enllà de la gesticulació al pressupost no hi ha ni un euro per al Hard Rock ni per l'ampliació de l'aeroport que són projectes que no compartim i que van en contra de la lluita pel canvi climàtic.



En els últims temps hem vist la implantació de Kronospan i Florette, Tortosa està vivint una revifada industrial?

Penso que tant a Catalunya com a Espanya estem vivint un procés de reindustrialització gràcies a les polítiques de la Unió Europea, que s'ha adonat que no sortia a compte deixar marxar les empreses a l'estranger perquè després ens estàvem quedant sense indústria. Llavors hi ha molts diners, molts recursos que també rebrà, per exemple empreses com Kronospan. Tot plegat fa que les indústries ara es tornen a implantar aquí i com a Tortosa tenim un polígon industrial buit, molt gran, hem tingut l'oportunitat de rebre aquestes indústries i cal continuar treballant en este sentit. Com a diputat al Parlament, per exemple, he aconseguit l'aprovació de l'ampliació del polígon Catalunya sud. També cal una millor connexió ferroviària, estem al Corredor Mediterrani, ben situats. Tenim el Corredor Mediterrani i grans polígons buits en un moment en què s'està produint una reindustrialització al país. Per tant, ho hem d'aprofitar i això, crec que va més enllà d'un alcalde o una alcaldessa que es vol tirar la medalla. Entre altres coses, perquè tot allò relacionat amb Kronospan des del punt de vista urbanístic o de bonificacions ho ha aprovat per unanimitat el ple de l'Ajuntament.



Té confiança en què veurem un nou hospital?

He lluitat i com a Movem continuen lluitant molt pel nou hospital. Crec que és una de les nostres banderes. És un projecte que he pogut defensar aquests últims anys i sempre he dit que estem guanyant la batalla, però encara no hem guanyat la guerra, és a dir, fa un any Junts per Tortosa i Esquerra Republicana votaven en contra del nou hospital. Ara, un any més tard estan intentant fer veure que ells ho defensen facilitant els terrenys per a la construcció. Qui ha aconseguit mig milió d'euros als pressupostos de la Generalitat és el nostre grup amb el pla funcional. Però clar, aquí tenim també l'ampliació milionària de l'actual. Llavors jo sempre dic que si no hi ha una pressió ciutadana forta i uns polítics que ho continuen defensant, ens poden donar gat per llebre i una vegada acabada l'ampliació dir que el nou hospital que ja no és necessari. Per tot plegat penso que nosaltres, també en aquest sentit, som la garantia que es construeixi el nou hospital, com s'ha demostrat durant aquest últim any i mig.

Què en pensa de les darreres obres urbanístiques (nou Eixample) i de les que hi ha projectades (remodelació de l’avinguda de la Generalitat).

Sempre he pensat que les obres del carrer Cervantes no eren prioritàries, tenint en compte com tenim la ciutat. Ara, una vegada estan fetes, les haurem d'aprofitar i gaudir. La proposta de la millora de l'avinguda Generalitat és una còpia de Movem Tortosa. Vull recordar que en els pressupostos de fa un any ho vam proposar, plantar arbres, (després del desastre de la tala d'arbres a Ferreries) millorar aquesta avinguda i se'ns va dir que no. En els pressupostos de 2022, un dels punts va ser proposar plantar arbres a l'avinguda Generalitat com antigament, millorar les voreres, etcètera. També ho van portar el programa electoral i Roigé va dir que no era necessari, i ara a les portes de les eleccions, ho planteja, és el que li deia abans que van a remolc de l'oposició. No tenen un projecte de ciutat i en tot cas espero que sigui un projecte que al proper mandat estigui i es pugui desenvolupar.

Ha demanat per activa i per passiva més escola pública a Tortosa... Contents amb la gestió de Roigé en aquest àmbit o creu que és insuficient?

És insuficient perquè moltes de les nostres escoles públiques no tenen el manteniment que haurien de tenir i ens arriben moltes queixes, de les diferents AMPES. Tampoc s'està apostant per la nova escola de Remolins ni per les llars d'infants públiques. Per tant, són moltes de les assignatures pendents. A partir d'aquí nosaltres continuarem defensant aquest model i aquesta educació pública que ha de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els xiquets I xiquetes de la ciutat.

Quin projecte de ciutat té per a la gent jove? Són els grans oblidats de Tortosa després d'una pandèmia inacabable i un oci nocturn en hores baixes.

Sí, la veritat és que considero que els joves de Tortosa són els oblidats de la política de la nostra ciutat. Nosaltres volem impulsar un Consell local de Joventut que és realment hi haja una participació i una opinió dels joves que es tingui en compte. També aquí, tot el tema relacionat amb l'oci serà també una de les nostres apostes perquè molts de joves no se senten Tortosa seva perquè és una ciutat massa distant per a ells que no els oferix un mínim d'atractiu, que és totalment necessari. Movem Tortosa tindrem en compte propostes per als joves. Cal apostar per l'art, per la cultura, per festivals de música. Estem pensant en tota una sèrie d'actuacions relacionades amb el món de l'oci.

Quin és el balanç que en fa del seu paper com a diputat al Parlament de Catalunya?

A veure, jo crec que tot és millorable, però no portem ni dos anys i hem pogut situar al mapa qüestions importants per al territori. Per primera vegada hi va haver una moció sobre Terres de l'Ebre per a la reducció del minitransvasament, per tot el tema relacionat amb el nou hospital… Estem intentant ser la veu de les Terres de l'Ebre i no anar allà, com es diu vulgarment a escalfar la cadira. També el vot favorable als Fons Nuclears… Som al Parlament per defensar les Terres de l'Ebre.

Quina frase, definició, paraula, defecte o virtut li ve al cap quan li anomeno :

- Meritxell Roigé : Continuisme

- Remolins : Orígens i orgull

- Call Jueu : Oportunitat de futur

- Xavier Faura : Decepció i ambigüitat amb els pactes.

- Enric Roig vs. Víctor Grau : Maquillatge a última hora abans de les eleccions.

- Reactivació Econòmica : Més justa i que arribi a totes les famílies.

- Patrimoni Històric : El meu somni per a Tortosa

- Mercat Municipal : Productes de qualitat

- Ensenyament Públic : Una assignatura que cal potenciar més. Ensenyament públic. La meva segona passió.

- Sergi Arnau vs CUP Tortosa : Coherència. Sempre han estat coherents amb el canvi de Govern a Tortosa.

