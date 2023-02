Hong Kong regalarà 500.000 bitllets d'avió per revifar el turisme

El govern de Hong Kong posarà en marxa una iniciativa, Hello Hong Kong, per atraure turistes al país i oblidar els efectes de la pandèmia de la Covid-19, durant la qual el país va patir un alt índex de mortalitat. Segons ha informat el 324.cat, es volen es regalaran fins a 500.000 bitllets d'avió per visitar la ciutat.



Així, a partir de l'1 de març les persones interessades podran inscriure's en un sorteig a la web World of Winners: des de l'1 de març s'assignaran els bitllets als guanyadors procedents del sud-est asiàtic, des de l'1 d'abril als de la Xina continental i des de l'1 de maig, als de la resta del món.

Pel que fa a les companyies, es distribuiran entre les tres que existeixen a la ciutat: Cathay Pacific, HK Express i Hongkong Airlines. Les mateixes empreses informaran sobre laEl govern de Hong Kong injectaràa aquesta iniciativa per revifar el turisme. Abans de la pandèmia, la ciutat rebia 56 milions de visitants a l'any, una xifra que l'any passat es va reduir a només 100.000 persones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor