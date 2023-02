El Brasil enfonsa el seu últim portaavions, ple d'amiant i de tòxics

Elha enfonsat aquesta matinada el seu últim, el, una nau d'unes 33.000 tones i que al seu interior conteniai altres substànciesSegons el 324.cat, les autoritats brasileres feia mesos que buscaven la manera de desfer-se del vaixell, i finalment el Ministeri de Defensa ha optat per enfonsar-lo "en una àrea marítima considerada segura", com han explicat en un comunicat, ade la costa del país. El portaavions s'ha enviat al fons del mar, a uns, fent esclatar explosius per obrir-lo esquerdes i que s'omplís d'aigua.Aquesta operació no comptava amb el vist-i-plau de la ministra de Medi Ambient,, ni amb el de la Fiscalia de Brasil, que ha alertat del greu risc mediambiental que comportava.També ha despertat la indignació de diversos grups ecologistes, comi que han alertat del gran impacte que tindrà l'enfonsament del vaixell sobre la vida marina i les comunitats que depenen d'unper a la seva forma de vida. Segons les dades de Greenpeace, el portaavions tenia a dins unes, a més d'altres substàncies tòxiques perjudicials per a la salut.En un article publicat a la Folha de Sao Paulo aquest dijous, abans que es produís l'enfonsament, destaca que l'alliberament d'amiant està prohibit al Brasil des del 2017, i que el Sao Paulo conté grans quantitats d'altres substàncies que poden contaminar, especialment els(PCB), dels quals n'hi podria haver unesal vaixell. Es tracta d'un producte que no es degrada al medi ambient sinó que roman molt de temps a l'aigua i és absorbit pel plàncton, petits crustacis i peixos.El govern del Brasil havia venut el portaavions a una empresa deque havia de desmuntar-lo a, però l'agost de 2022 el govern turc va prohibir acostar-se a les seves costes.

