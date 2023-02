El Madrid punxa i apropa el Barça a la Lliga: gol en pròpia i penal fallat

Elno se li ha posat gens bé al. Es podria parlar, fins i tot, d'indigestió. Després de ser superat amb claredat pela la final de la, els blancs s'estan començant a despenjar a la. L'empat aldavant laes podia entendre com un entrebanc, però la derrota d'aquest diumenge afa encendre les alarmes.Si el Barça guanya contra elal, marxarà a dormir a vuit punts del seu màxim rival i principal perseguidor a la competició domèstica. Tot, gràcies a desafortunat una la primera part que, contra un equip dirigit per-conegut pel seu conservadorisme futbolístic- i amb una mala dinàmica, ha estat impossible d'aixecar pels madrilenys.Fins i tot, han tingut unper aconseguir l'empat. Si bé, quan les coses no surten, tot es fa més difícil. I, si no, que ho preguntin a Can Barça.ha intentat aprofitar la llei de l'ex, que diu que un jugador que visita el seu antic equip sempre marca, però el porters'ha estirat i ha aturat amb una parada impressionant.i els tres punts es queden a

