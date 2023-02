Apareix una balena morta amb l'estómac ple de plàstics a Hawaii

Aquesta matinada ha aparegut una granflotant a les costes de Hawaii, com ha informat l'Agència Atlas.Quan han pogut rescatar el cadàver de l'animal, de grans dimensions, han trobat a dins el seu estómac: set tipus diferents de xarxes de pesca, sis trampes, un flotador i bosses. Tota aquesta brossa va impedir que l'animal pogués digerir els aliments.Cada any es produeixen al mónde plàstic al món, una quarta part dels quals acaba al mar. Segons les dades de, unes 700 espècies d'organismes marins estan afectats per aquest tipus de contaminació igualment, cada any moren més d'un milió d'aus i mamífers marins com a conseqüència dels plàstics que arriben a la mar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor