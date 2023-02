L'impressionant rescat d'un home al mig del mar acaba amb sorpresa: és un criminal

Engolit per una onada de 12 metres

(4/4) All in all, it’s just another day for the Coast Guard men and women who spend their days #ProtectingThePNW



Photos and video by AET1 Kyle Turcotte pic.twitter.com/WNUnAe5OF5 — USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) February 3, 2023

El gir de guió

Was not expecting this amazing Coast Guard rescue to involve a stolen boat, dead fish and THE GOONIES house, but here are.



Incredible work by AST3 John Walton & @USCGPacificNW pic.twitter.com/sc345izEMQ — Zero Blog Thirty (@ZeroBlog30) February 4, 2023

Qui és l'home?

El que ha passat aquest cap de setmana alsés de pel·lícula. Almenys, té tots els ingredients per ser-ho: un jove heroic en el seu primer, una espectacular missió contra vent i marea i un gir en la trama que acaba convertint el nàufrag rescatat en unfan del cinema dels anys vuitanta.La guàrdia costanera nord-americana ha difós aquest divendres un vídeo a les xarxes socials sobre el rescat protagonitzat per una de les seves últimes incorporacions a la desembocadura del riu Columbia, també coneguda com,. Fins aquí, tot relativament normal. El que no sabien era que l'home que havien salvat era un delinqüent seguidor delsbuscat per la policia, i que precisament ladel vídeo facilitaria la seva detenció. T'ho expliquem amb detall.La Guàrdia Costanera ha compartit unes imatges en què es veu el seu sotsoficial de primera classe, de Greenville, Carolina del Sud, nedant enmig d'un grani com aconsegueix arribar fins a un home que flota com pot a la popa del seu-el P/C Sandpiper-, del qual havia caigut fruit de l'impacte d'una onada gegant de 12 metres. Els serveis d'emergència han detallat que van rebre l'alerta al voltant de les 10:00 del matí. Per sort, diversos vaixells i un helicòpter de la guàrdia costanera eren, així que hi van anar ràpidament. La situació era crítica.En el vídeo, podem veure com en Walton descendeix de l'helicòpter amb un cable i es llança a l'aigua. Neda contra corrent cap a l'embarcació, però quan està a punt d'arribar-hi, una enorme onada impacta violentament sobre el vaixell, que fa una. Tot i el sacseig, el guàrdia costaner aconsegueix localitzar el nàufrag, que demanava auxili, i el porta fora de perill a bord de l'helicòpter. Després, se'l va endur a la Base Astoria de la Guàrdia Costanera, on els metges el van tractar per. El iot, d'11 metres, també es va poder recuperar.Fins aquí, el que semblava una increïble història de superació, fa un nou gir i es posa més interessant. Poc després de compartir el clip a internet, les autoritats descobreixen quedimecres passat i que el nàufrag tenia unaper un estrany incident ocorregut en una casa d'Astoria (Oregon). I per acabar-ho d'adobar, també revelen que l'home rescatat havia aparegut a la pel·lícula Els Goonies, el clàssic d'aventures del 1985.que, responent al vídeo del rescat, els hi ha proporcionat unes imatges que el nàufrag havia compartit uns dies abans. En elles, se'l podia veure deixant peix mort a la porta d'entrada de la casa del film i ballant al seu voltant. Segons sembla, era la seva manera de "castigar" els nous inquilins, que farts de ser molestats per fans nostàlgics, havien penjat cartells demanant que se'ls deixés en pau.L'individu en qüestió ja ha estat identificat per la policia com, de 35 anys i natural de Victòria, a la Columbia Britànica. A més a més, resulta que a Labonteper casos d'assetjament criminal, desordres i incompliments varis de la llei.

