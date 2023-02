W sobotę (4.02) na drodze ekspresowej w Changshy (prow. Hunan) „doszło do kolizji z udziałem wielu pojazdów, w wyniku której ucierpiała duża liczba osób. Na miejsce wysłano 182 ratowników i 30 pojazdów ratowniczych”.

Ogień trawił pojazdy przez ponad 2 godziny. pic.twitter.com/bhAGSh0YaT — Krzysztof Pawliszak (@luigiluib) February 5, 2023

Un accident múltiple a la Xina ha deixat com a mínim, vuit d'ells de gravetat. El sinistre s'ha produït aquest dissabte a la localitat de Wancheng, segons han informat aquest diumenge les autoritats i ha recollit Europa Press.La Vanguardia detalla que hi ha hagut unsen un cinc col·lisions que s'han produït en uns deu minuts. Alguns dels vehicles s'han incendiat, d'altres han quedat aixafats i bolcats, com es veu a les imatges publicades pel periodista Krzysztof Pawliszak al seu compte de Twitter.Les causes del xoc multitudinari de vehicles encara s'estan investigant, i per això elxinès ha enviat un grup de treball a la zona.

