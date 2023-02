Indignació a la xarxa per com es col·loquen les maletes a la bodega d'un avió

és un treballador d'un aeroport dels Estats Units que ha compartit, a través del seu compte de TikTok, com es col·loquen les maletes que s'han facturat a la bodega d'un avió.Una tasca que fa diàriament i que no ha deixat indiferents els seus seguidors, que s'han preocupat perquè en aquest espai és on viatgen, també,que no poden anar a bord.En el vídeo s'observa com el noi va rebent maletes a través d'una, i les va col·locant de manera ordenada fins a omplir el fons d'aquest particular maleter, en un espai reduït i que genera, per a molts, una sensació de "claustrofòbia" que també patiran els animals que hi hagin de viatjar.

