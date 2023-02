Hackegen l'Instagram de Lildami: «No feu cas del que publiquin»

M’han hackejat Instagram. No feu cas a res del que puguin publicar siusplau.

Estic veient com recuperar l’acces. Feu Rt i ajudeu-me a difondre. Gracies — lildami | en mode album (@Lildamiboi) February 4, 2023

El cantant català de trapha estat víctima d'unal seu compte. Així ho ha denunciat ell mateix a través d'un missatge a Twitter en què ha volgut subratllar que ningú faci cas de res del que puguin publicar. "Estic veient com recuperar l’accés", ha informat, per tot just després demanar ajuda difonent la notícia. L'atac s'hauria produït dissabte al voltant de les dues del migdia. El responsable dels fetsdel perfil de l'artista terrassenc, totes amb un fons negre, només omplert per text i emojis.En la primera de les publicacions, el hacker ha admès quei ha afirmat que ha pogut accedir al seu compte perquè no tenia la doble verificació activada, un pas que sempre recomanen elsd'Esquadra per evitar filtracions com aquesta. ", ha estat fàcil hackejar-te el compte", ha reconegut.En el segon storydirectament: "Avui la gent sabrà qui és Lil Dummy", una frase que ha acompanyat amb un seguit de riures. Immediatament després, ha penjat una imatge del cantant de petit, també acompanyada de riures, i les següents paraules: "Però com us poseu per l'Instagram del pringat", fent referència al fet que molta gent l'ha escrit per criticar-lo. Aquesta frase també l'ha acompanyat d'un emoji d'una cara amb la boca tapada, com si amagues alguna cosa.En l'última de les publicacions, ha continuat amb la broma: "Si que us piqueu". I ha deixat unque, fonts coneixedores del número real de Lildami han assegurat que no és el seu. L'atacant, però, ha afirmat que sí i ha dit que els seguidors i seguidores del cantant ho poden considerar "un regal". "Per si voleu trucar-lo o enviar-li un WhatsApp, que".

