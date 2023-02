Nou rècord Guiness: un gos portuguès és reconegut com el més vell del món

Aquest dijous s'ha batut un nou: en, un gos d'atura portuguès, ha estat reconegut com el, superant al que s'havia declarat fa tot just dues setmanes. En Bobi va néixer l'11 de maig de 1992, i la seva edat - 30 anys i 270 dies - el converteix en el gosAquest gos ha viscut tota la vida amb la família Costa a, a Portugal. És un mastí de Alentejo de pura raça, i l'esperança de vida d'aquests gossos és d'entre 12 i 14 anys.L'edat d'en Bobi ha estat verificada per la, on va ser inscrit quan va néixer, el 1992, i també pel SIAC, una base de dades pública d'animals de companyia autoritzada pel govern portuguès i gestionada pel Sindicat Nacional dels Metges Veterinaris.

