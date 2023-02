«El Suplement» celebra els 35 anys amb un programa especial des de la Sagrada Família

Posem-ho en perspectiva

El pròxim dissabte 11 de març, d'aquí a poc més d'un mes, el programa dels caps de setmana de Catalunya Ràdio,, farà unque fa que està en antena de forma ininterrompuda. Ho farà des d'un lloc icònic de Catalunya: lade Barcelona, amb 40 oients que seleccionarà d'entre totes les peticions que rebin en les pròximes edicions del magazín presentat per Roger Escapa.El programa s'emetrà en directe en la seva franja horària habitual i comptarà ambque s'aniran revelant al llarg dels pròxims caps de setmana. L'equip ha detallat que aquest "xou" únic que han organitzat és la manera que han trobat per "homenatjar" els milers de persones que cada cap de setmana sintonitzen la cadena. De fet, el programa a la Sagrada Família s'emmarca en una, que ja els ha dut per Tàrrega, Reus, Calonge i Girona.“El suplement”de la mà de Xavier Solà, que va presentar el programa durant 20 anys i va aconseguir posicionar-lo com el "referent" del cap de setmana radiofònic en català. Durant aquestes 35 temporades, El suplement ha obtingut diversos, entre els quals destaquen un Ondas i un RAC. El 2008, un cop Solà va deixar el programa, Núria Ferré va substituir-lo durant dues temporades. Des d'aleshores, han agafat les regnes Tatiana Sisquella, Sílvia Cóppulo, Ricard Ustrell i, finalment,, que presenta el magazín des del setembre del 2018.En un inici, el programa durava tres hores en total el cap de setmana. En l'actualitat, faMés enllà de l'entreteniment, El suplement vol combinar actualitat, reflexió, divulgació i humor, apostant cada vegada més pel consum digital. I és que bona part dels continguts del directe també tenen vida en diferit, en pòdcast i acompanyats de vídeos.

