El «paleotraining»: el mètode per recuperar l'estat físic i funcional del passat

En els últims temps s'ha fet popular un nou mètode d'entrenament, el, un sistema que permet estimular les 12 capacitats físiques pròpies dels nostres avantpassats a través de diversos moviments i combinacions bàsiques, com ara carregar, empènyer i saltar, i que permet entrenar tot el cos amb el seu propi pes.Com explica la periodista Yamila Pala, del diari As, aquest nou mètode s'emmarca en el conegut com a "moviment paleo", i que consisteix en seguir un estil de vida a allò que feien elsa l'època paleolítica, un període que va començar fa dos milions d'anys i va acabar fa 10.000. Les principals activitats quotidianes de l'ésser humà eren, i per tant el seu cos estava totalment preparat. L'objectiu d'aquest nou moviment, doncs, no es basa tant en generar, sinó en tenir-lo preparat per fer-lo servir en qualsevol moment i lloc.I és que quan l'homo sàpiens va tornar-se més, el cos es va adaptar a fer cada vegada menys moviments. Segons aquest corrent, cal analitzar les feines que tenim avui en dia amb relació a les d'abans per constatar que és així. El paleotraining, doncs, vol respondre a una "necessitat" d'exercici físic que encara tenim a nivell intern, i recuperar eldels nostres avantpassats amb exercicis "bàsics però exigents", i basats en dotze moviments bàsics que es van canviant a cada sessió o cada cert temps: saltar, empènyer, elevar, traccionar, girar, llençar, caminar, ascendir, reptar, asseure's, agrupar-se, llençar-se a terra, escalar, carregar i desplaçar-se. Es tracta d'unes sessions d'entrenament que no busquen assolir marques esportives o competir entre persones, sinó que és una disciplina centrada eni aconseguir fer aquests moviments de manera dinàmica i natural.Tot aquest mètode, segons els promotors de l'activitat, serveix per millorar la postura, la condició física, l'energia, la vitalitat, la salut i el pes. Els entrenadors també recomanen seguir lapaleo, basada en carns magres, peix, fruita i verdura, fruits secs i llavors.

