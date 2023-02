Una jove de 18 anys guanya la loteria el primer cop que hi juga

Una proposta de l'avi

El moment de ser-ne conscient

En què gastarà els diners?

Laés, des d'aquest cap de setmana, la canadenca més jove que més diners s'ha emportat en un premi dedel país. L'esfereïdora xifra és de, aproximadament, i l'ha aconseguit després d'endur-se el pot de la 6/49 del passat 7 de gener. Així ho ha fet públic l'organització de jocs i apostesElla, una noia deque estudia biologia a la Universitat d'Algoma, ni se'n recordava que havia comprat un número. De fet, va ser conscient que a la butxaca duia la butlleta guanyadora quan un company de feina de la farmàcia on treballa li va comentar que un veí de la seva ciutat, Sault Ste. Marie, havia guanyat el pot milionari en el mateix sorteig que ella.La JulietteEra el primer cop que ho feia i la fortuna li va somriure d'orella a orella. En una entrevista que ha ofert en el moment de rebre el premi que, per cert, s'ha feta les xarxes socials, la jove ha explicat que va decidir adquirir un número pel seuque, com una broma, li va proposar el dia del seu aniversari que ho fes., ha relatat la nova milionària, quan ha recordat el moment en què va descobrir el seu nou estatus amb el company de feina. En el moment en què van comprovar el número a l'aplicació de l'entitat de joc va sonar la música que confirmava que la seva combinació era la guanyadora. Cap dels dos farmacèutics s'ho podia creure.Quan va trucar a casa, ha continuat explicant, no la podien entendre dels crits que feia. Tant el seu cap com la resta de companys li van dir que marxés a casa a celebrar-lo, però la seva mare l'hi va prohibir fins que acabés el torn. Ara, ha detallat que el seu pare, que es dedica a l'assessoria financera, l'ajudarà a gestionar el premi. Ella, però, ja ha avançat que quan acabi aquest curs de la carrera faran un"Triarem un continent i el començarem a explorar".A banda d'això, la Juliette tambéUn cop acabi biologia, ha decidit que vol fer medicina. L'estudiant, que té molt bones notes, havia guanyat una, a la qual ha renunciat, ha dit, perquè una altra persona la pugui gaudir. A més a més, ha assegurat que a l'hora de repartir els diners, tindran en compte els amics i la família i que buscaran un

