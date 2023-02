Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi a Tortosa

#Bomberscat tenim la cua ancorada i els flancs controlats, però les ràfegues de vent poden provocar que saltin focus secundaris. Segons els primers càlculs estem treballant en un incendi d'unes 30 hectàrees. Hi seguim treballant amb 21 dotacions 🚒 pic.twitter.com/IvknxSZhLP — Bombers (@bomberscat) February 5, 2023

Elsde la Generalitat treballen des d'aquesta mitjanit per intentar extingir unde vegetació forestal que porta cremant tota la nit a Bítem, concretament a la zona del Mas de Pedereles, al Coll de l’Alba (). Aproximadament una vintena de dotacions han acudit a la zona per aturar les flames que ha atiat el fort vent que bufa.Aquest matí de diumenge el cos català ha informat queperò ha advertit que precisament són les ràfegues de vent les que poden provocar que saltin focus secundaris. Segons els primers càlculs dels Bombers, les flames haurien afectat a hores d’ara unes al voltant dede terreny.L'alcaldessa de Tortosa,, en declaracions al Canal 3/24 ha explicat que al llarg de la nit han hagut de ser, que es trobaven en alguna de les masies disseminades que hi ha en aquesta zona molt boscosa. La majoria d'elles s'han reubicat en cases de familiars.Roigé també ha afirmat que l'incendi ha provocat "preocupació" a causa deque hi ha i també al fort vent de mestral, que a primera hora del matí ja va a la baixa. Precisament, els Bombers s'han mostrat confiats que aquest factor ajudarà a controlar les flames en les pròximes hores, gràcies també a la, amb les primeres llums del dia.

