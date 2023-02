Feijóo rep l'escalf d'Aznar i Rajoy en un acte a València

També s'han recordat de Vox i Ciutadans

Els expresidents del govern espanyolhan fet arribar el seui "sense reserves ni fissures" a l'actual líder del PP,, aquest dissabte en un acte a. Els dos expresidents s'han retrobat per reivindicar el lideratge de Feijóo en la que consideren "una nova etapa" per a Espanya. Segons Aznar, al país li cal "un" perquè ara mateix es troba en "un rumb de col·lisió".Latambé ha estat l'escenari en què Aznar i Rajoy han criticat tant les polítiques de l'actual govern decom els seus pactes amb "". Per la seva banda, Feijóo ha destacat la "" dins el PP i ha promès que seguirà "el llegat" dels seus dos predecessors al capdavant de la formació.Aznar ha assegurat que "el PSOE no es presenta" a les eleccions generals, sinó que hi ha "una" que tenen en comú que "tots estan disposats a seguir a qualsevol preu". En la mateixa línia, ha afirmat que Pedro Sánchez "no és el candidat del PSOE" sinó que és el cap d'un "" que si pot farà pactes amb "secessionistes", amb "els que no han condemnat ni un sol crim terrorista i els que diuen que volen acabar amb la Constitució".Per això, el seu clam: "La nació, la sobirania, la integritat i la continuïtat història ni es posa ni es posarà en dubte, ni ningú l'ha trencat ni la trencarà; idel que significa l'aplicació de les normes i la llei". Rajoy s'ha expressat de manera similar al seu predecessor i ha denunciat els pactes de Sánchez amb "les minories més extremistes i radicals del país i els que diuen d'ells mateixos que són".L'expresident popular ha lamentat que "" i ha dit que no recorda una etapa com aquesta a Espanya , on "" i amb un govern "que fa de la divisió i la tensió una estratègia política". "Les sigles del PP són percebudes per la majoria d'espanyols com l'única solució viable que pot posar fi al disbarat de situació al que ens ha portat el", ha subratllat.Tots dos expresidents han aprofitat les seves intervencions per llençar crítiques velades a Vox i Ciutadans. Aznar ha dit que el PP ha de deixar que altres intentin guanyar alguna cosa amb la ira, que uns altres es quedin tota la política del vot en contra per a una coalició negativa que aspira a perpetuar-se al poder. "", ha conclòs. Al seu torn, Rajoy ha dit que al llarg de la seva vida ha vist "molts experiments, com modes passatgeres o ocurrències aclamades amb cert entusiasme", amb forces efímeres, mentre que el PP "segueix aquí".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor