VÍDEO | Els Estats Units abaten el globus espia xinès amb un caça

Chinese spy balloon hit by US fighter jet pic.twitter.com/RYbsvPDmt0 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 4, 2023

Un segon globus sobrevolant Llatinoamèrica

El globus espia xinès detectat al cel dels Estats Units ha estat finalment abatut aquest dissabte. Un avió de caça ha estat l'encarregat d'explotar-lo a la costa de l'oceà atlàntic, segons han informat fonts governamentals a la CNN. La maniobra s'ha realitzat amb la màxima cautela i s'ha ordenat el tancament de tres aeroports pròxims a la zona, així com s'ha restringit l'espai aeri.Tot i això, les forces dels Estats Units viuen una, després quehavia rastrejat en els últims dies un globus espia xinès que va sobrevolar zona continental del país, a gran altitud. "Els Estats Units va detectar -i segueix rastrejant- un globus de vigilància a gran altitud que es troba sobre el territori continental dels Estats Units en aquest moment", va explicar dijous el portaveu del Pentàgon, el generalRyder també va precisar que el globusper a les persones en terra" alhora que va indicar que viatjava "a una altitud molt per sobre del trànsit aeri comercial", encara que no va especificar on es trobaria, segons va informar la CNN. En aquest sentit, va comunicar que l'Exèrcit dels Estats Units no el va destruir ni va decidir enderrocar-lo des de l'aire, per ordre del president, Joe Biden.En concret,que els satèl·lits espies xinesos en òrbita terrestre baixa són capaços d'oferir intel·ligència similar o millor, la qual cosa limita el valor de què Pequín pugui obtenir del globus de gran altitud, que té la grandària de tres autobusos, segons ha detallat un altre funcionari de defensa a la cadena CNN. Amb tot,d'aquesta activitat en els últims anys, fins i tot abans de l'actual administració.El Departament de Defensa dels Estats Units va afirmar aquest divendres a la nit que ha detectat un segon globus espia xinès que estaria sobrevolant Llatinoamèrica . "Tenim informes d'un globus en trànsit per Amèrica Llatina. Creiem que és un altre globus de vigilància xinès", ha comunicat el portaveu del Pentàgon, el general Patrick Ryder, en declaracions a la cadena CNN. Fins al moment, no s'ha precisat on es localitza concretament el segon globus, però, segons han assegurat fonts al citat mitjà, aquest dispositiu no sembla dirigir-se cap a territori estatunidenc.

