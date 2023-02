«Ni som lluitadors ni això és una guerra, és una malaltia que alguns tenim la sort de superar i altres no»

La necessitat de normalitzar

La terminologia bèl·lica s'ha fet servir, al llarg dels anys, com a eina per encoratjar les persones en moments de dificultats, incloses les situacions de malaltia. El tabú que encara suposa la malaltia i la mort ha condicionat la manera en què ens hi referim, caient sovint en edulcoracions innecessàries, missatges erronis i una contribució directa a. Aquest fet es produeix successivament quan es parla del càncer, malgrat que segons l', és la principal causa de mort al món. A tall d'exemple, l'any 2020 es van atribuir, essent el de mama, el de pulmó i el colorectal els més freqüents. És per aquest motiu que cada vegada més actors de la societat alcen la veu per deixar clar que: ". Així que ningú perd ni guanya, l'únic que alguns han perdut és la vida".Així ho exposa la presidenta de, l'associació que dona suport als malalts de càncer i fa pedagogia sobre la malaltia a la comarca,. Va superar un càncer de mama fa 16 anys, i des que va començar a caminar Gingko, fa més d'una dècada, que hi està implicada. L'agrupació ho té clar: per trencar el tabú cal començar per la manera que se'n parla i s'entén. "Penso que. No és ni una malaltia llarga ni un mal dolent, es diu càncer", assevera Fernández, que insisteix que "li diguis com li diguis, no canvia el fet que és el mateix".I quin és un dels primers vectors de la societat que ha d'evitar aquesta terminologia encobridora per la real? Fernández assenyala als mitjans de comunicació. "Quan una persona famosa pateix càncer, de seguida es mira de no dir la veritat en les notícies. Per mi, això li treu el valor que té, i penso que tots".En una línia similar, en les jornades com la d'avui, 4 de febrer, Dia Mundial Contra el Càncer, la presidenta de Gingko assenyala que "cal evitar segons quines paraules", insistint que aquestes dates "es commemoren, no se celebren", ja que "".Però el tabú del càncer no només implica les paraules amb les quals s'expressa, sinó que això esdevé la punta d'un iceberg de pors i prejudicis que, habitualment, acaben cobrint la malaltia perquè, i la relega a l'àmbit privat de cada pacient. En aquest sentit, Fernández fa referència a les maneres diferenciades com la societat percep aquesta malaltia segons si qui la pateix és un infant o un adult: "la imatge que tenim del càncer infantil és la d'un nen calb. En canvi, en un adult, portarà perruca o un mocador". D'aquesta manera, la presidenta de Gingko reflexiona que "podríem aprendre dels nens i nenes, perquè", i de fet, assegura que "avui dia, si veiem una dona sense cabells, és molt possible que ens girem perquè ens impacta.En aquesta línia, l'associació està convençuda que, més que donar l'esquena a les persones que aconsegueixen superar el complex i mostrar-se tal com són, també durant i després de la malaltia, se les ha de felicitar i donar suport. Així, Gingko es mostra crítica amb les polítiques de les xarxes socials, que sovintque versen sobre el càncer de mama atribuint-li un caràcter sexual: "A nosaltres ens han eliminat dues vegades publicacions dient que és contingut sexual perquè hi apareix un mugró, quan en les imatges en qüestió es veia clarament que era una mastectomia". "És una manera de normalitzar la malaltia, i", sentencia.Per tot plegat, Gingko continuarà treballant al Berguedà per tal d'anar eliminant tots els entrebancs que presenta el càncer i que es normalitzi, i es presta a tota la comarca per tal de "minimitzar tant com sigui possible el tabú que la cobreix". "Volem quei que moltes persones tenen un bon pronòstic", referma.

