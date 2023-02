Una persecució a contrabandistes de tabac a Gibraltar acaba amb agents ferits i un conflicte diplomàtic

El govern dealerta d'una nova violació de la sobirania britànica a la península. Aquest cop, a causa d'un incident a la platja de Llevant, Eastern Beach, quan dos agents espanyols volien actuar contra el. Aquests policies van arribar a ser objectiu de llançament de pedres i un d'ells s'haurà de sotmetre a cirurgia maxil·lofacial, després que li, però tot plegat va succeir enI és que segons, el ministre principal de Gibraltar, els dos agents haurien volgut traslladar des de laa Gibraltar els presumptes autors d'un delicte de contraban. El govern de la Roca, però, manté la mà estesa per col·laborar i eradicar aquesta pràctica.La "incursió il·legal" dels agents dela aigües de Gibraltar ha estat qualificada d'"intolerable". Per la seva banda, el govern espanyol, a través de la ministra, ha exigit saber què va succeir la matinada de dijous, en el moment en el que una embarcació policial va acabar a la platja de Llevant, a la cara oriental del Penyal de Gibraltar.Pel relat dels agents, la policia de Gibraltar no va ajudar els agents espanyols ferits, tot plegat en una, fins i tot amb una periodicitat diària.

