Premis Grammy 2023: horari, actuacions, nominacions i on veure'ls en directe

Nominats als Premis Grammy 2023

Millor cançó de l'any

Abcdefu, Gayle

About Damn Time, Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film), Taylor Swift

As It Was, Harry Styles

Bad Habit, Steve Lacy

Easy on Me, Adele

God Did, DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

Just Like That, Bonnie Raitt



Àlbum de l'any

Voyage, Abba

30, Adele

Un verano sin ti, Bad Bunny

Renaissance, Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige

In These Silent Days, Brandi Carlile

Music of the Spheres, Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Special, Lizzo

Harry’s House, Harry Styles



Millor gravació de l'any

Don’t Shut Me Down, Abba

Easy on Me, Adele

Break My Soul, Beyoncé

Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige

You and Me on the Rock, Brandi Carlile ft. Lucius

Woman, Doja Cat

Bad Habit, Steve Lacy

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

About Damn Time, Lizzo

As It Was, Harry Styles



Millor vídeo musical

Easy on Me, Adele

Yet to Come, BTS

Woman, Doja Cat

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

As It Was, Harry Styles

All Too Well: The Short Film, Taylor Swift



Millor gravació dance/electrònica

Break My Soul, Beyoncé

Rosewood, Bonobo

Don’t Forget My Love, Diplo ft. Miguel

Im Good (Blue), David Guetta y Bebe Rexha

Intimidated, Kaytranada ft. H.E.R.

On My Knees, Rüfüs du Sol



Actuacions en viu als Grammy 2023

On veure els Grammy 2023 en directe

La matinada del dilluns, a les, el món de la música s'aturarà en sec i es comprimirà a l'estadi Crypto.com Arena de Los Angeles, on se celebrarà la, organitzats per l'. Com a mínim, durant les tres hores que està previst que duri la cerimònia.Com cada any, hi ha alguns noms propis que estan cridats a protagonitzar l'entrega de premis. L'artista amb més nominacions, nou, és Beyoncé , que actuarà a Barcelona aquest 2023, ben posicionada per guanyar en les tres categories més importants: millor cançó, gravació i àlbum de l'any. També caldrà seguir a, amb 8 nominacions;, amb 7 cadascuna;, amb 6; i, amb 4. La representació catalana la personificarà, que opta al millor àlbum rock llatí o alternatiu, així com al millor vídeo musical en format extens.A banda de Beyoncé, amb Break My Soul, els nominats a millor cançó de l'any són:Opten al premi al millor àlbum de l'any:Pel que fa a la millor gravació de l'any, opten a al guardó:A a categoria de millor vídeo musical, s'hi troben:I, a la de millor gravació dance/electrònica:Més enllà dels premis, el gran atractiu dels Grammy són les actuacions en directe, que no acostumen a deixar ningú indiferent. A l'espera d'alguna sorpresa d'última hora, les actuacions confirmades són les deLa gala dels Grammy 2023 es retransmetrà en directe pel canal, al qual es pot accedir si es té televisió per cable. També es podrà seguir en directe a la televisió a través del canal M, de(dial 20), amb comentaris d'Arturo Paniagua a partir de les 2:00 hores. Finalment, hi ha l'opció, també de pagament, d'

