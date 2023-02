Una «youtuber» demana l'eutanàsia perquè no pot suportar les seves 15 personalitats

Història impactant sobre problemes de salut mental a internet. La creadora de contingut aconeguda comha sol·licitat l'als 23 anys perquè no suporta les seves condicions de vida amb un. La jove francesa viu ambdiferents dins seu, cadascuna amb les característiques i noms propis. Fins i tot, una l'ha intentat assassinar, segons recull el digital Francetvinfo.La "youtuber" ha explicat que el trastorn que pateix és provocat pelsque va patir en la infantesa. Durant set anys, va viure amb una família d'acollida que la va acabar abandonant. Ara, les diverses personalitats que l'envaeixen controlen els seus actes, segons ha relatat ella mateixa. Amb tot, però, el procés burocràtic i administratiu per poder accedir al dret a l'eutanàsia és lent i no serà fins aquan, a, es durà a terme.Va ser l'11 de gener quan la mateixa Olympe va demanar públicament el suïcidi assistit en un vídeo al seu canal: "". També al seu compte d'. Allà, mostra com és el dia a dia amb una malaltia d'aquestes característiques i com la condiciona completament. S'ha mostrat com Olympe, però també com. "Part 1: suïcidi assistit / Lia i Lucie (La Lucie és qui és i, per això, em protegeix, sense importar el seu to)", es titula la publicació.La jove reitera quei destaca que, amb el seu cas, no vol donar el missatge que aquesta és la solució. Des que va compartir la decisió, denuncia que ha estat víctima d'un. En aquest sentit, ha expressat que encara té temps per canviar de parer.

