Descobreix la seva intersexualitat amb 26 anys: «El més important és estimar-se a una mateixa»

Laencara és a dia d'avui un fenomen desconegut i històricament algunes persones, que neixen amb genitals diferents, han estat víctimes d'errors pel sexe que els han atribuït. És el cas d', una noia que ha donat a conèixer la seva història a través de les xarxes socials.Fins als 21 anys la coneixien pel nom de, malgrat que des de ben petita s'havia sentit més còmoda com a dona. Per això va decidir fer el pas i iniciar la transició. Les autoritats mèdiques, però, la van avisar quan en tenia 26 que ella, en realitat, ja tenia els òrgans femenins, i que la sevas'havia desenvolupat com a, amb unSegons explica, el problema principal que va tenir és que de petita ningú no li va fer proves. Als 11 anys va patir símptomes de la regla i durant tot aquest temps va ser objecte de mofa i assetjament. El seu diagnòstic és, en què els seus cromosomes es corresponen amb els que són típics en dones, però els seus genitals externs són propis d'un home.La intersexualitat és una condició genètica que fa que les persones neixin amb genitals masculins i femenins i que afecta entre un 0,05% i un 1,7% de la població. Algunes d'aquestes persones necessiten ajuda psicològica un cop reben la notícia. N'hi ha que opten per sotmetre's a una operació per tal que el seu cos encaixi més amb el sexe que prefereixen, però d'altres, com Ana Hellen, trien quedar-se com estan, canviant tan sols la seva expressió de gènere. "El més important és estimar-se a una mateixa", explica a través d'Instagram.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor