La recepta d'Òmnium per recuperar l'horitzó sobiranista exigeix una estratègia comuna

El presidentCultural,, ha instat les forces polítiques i institucions sobiranistes a recuperar. Així s'ha expressat en l'Assemblea General que l'entitat ha celebrat aquest dissabte a les Drassanes de Barcelona, des d'on ha assegurat que des de fa un any no ha parat de treballar, sovint "fora del focus" i "lluny de les picabaralles" amb entitats del país. Per aquest motiu, ha advertit:, tot destacant que només una estratègia compartida permetrà l'activació i construcció de l'hegemonia política i social necessària per posar damunt la taula de nou. "No tenim la vareta màgica, només som un instrument al servei de la societat civil", ha considerat.Antich va assumir la presidència d'Òmnium ambde liderar una etapa complicada per a l'entitat després del pas al costat de, un dels líders de més consens en un independentisme mancat de punts de trobada. Un any després, l'organització ha consolidat aquesta nova etapa: la presència pública de Cuixart, centrat en l'àmbit internacional de l'entitat , és residual i Òmnium ha començat a aplicar la seva pròpia estratègia. Superat el 2017 i enmig de la, ha apostat per la renovació de lideratges i ha definit la seva línia d'actuació, allunyada del maximalisme de l'ANC i basada a defensar diversos "fronts" alhora , amb un paper rellevant de lacatalana i la denúncia de vulneracions de drets.

