El Barça no aconsegueix fitxar un jugador per només 18 segons

, de 21 anys, havia de ser un nou fitxatge per al filial del. El lateral dret de nacionalitat, però, no podrà vestir la samarreta blaugrana per un incompliment de la normativa quant a terminis: 18 segons és concretament el que ha separat l'operació de fer-se realitat.El màxim organisme del futbol internacional, la, ha donat el tema ja per tancat, segons ha avançat Mundo Deportivo, tot i que el director culées mostrés esperançat aquesta mateixa setmana en què tot plegat es pogués resoldre. Segons Alemany, el retard dees va deure a un "" produït l'últim dia del termini en què els clubs poden reforçar les seves plantilles, de cara a la segona etapa de la lliga. El passat dimarts 31 de gener a mitjanit tancava el mercat de fitxatges i a les dotze no va arribar la documentació.Julián Araujo era un dels reforços del filial barcelonista i fins i tot es plantejava posar-lo a prova per al primer equip, de manera eventual. El jugador s'havia format a lai posteriorment va fitxar per, un club nord-americà que confiava en què l'operació anés per bon camí i que li podia reportar 2 milions d'euros pel traspàs. Si no hi ha sorpreses, doncs, el lateral mexicà continuarà jugant als, a la

