Es viralitza la història d'agraïment als seus pares per part d'un pilot català

Era el primer viatge en avió dels seus pares amb ell al volant.ha aconseguit que la seva història vital es viralitzi d'una manera que no havia sospitat, després que el passat 26 de gener pengés un vídeo aimmortalitzant el seu agraïment als qui l'han ajudat per fer possible la seva professió.Natural d'Ullà, al 2019, quan tenia només 21 anys, aquest jove va aconseguir pilotar el seu primer avió.li va donar confiança i es va convertir en el pilot de menys edat de la companyia, un fet que continua sent així a dia d'avui, amb 24 anys. Tot plegat, però, no hauria estat possible, tal com reconeix ell mateix, sense l'ajuda econòmica i el suport incondicional dels seus pares, que entre d'altres coses van haver d'abonarperquè el seu fill pogués fer realitat el somni de ser pilot.I és que ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat no existeix cap via acadèmica ni de formació professional pública per fer carrera de pilot. Després d'un any ai dos més a, Jordi Jacas va aprovar amb prou nota per no decebre l'aposta familiar.Va ser, doncs, el passat 25 de gener, quan després de 4 anys i més d'un miler d'hores de vol, els seus pares van decidir acompanyar-lo, en un viatge entre, a primera fila. El discurs, que acaba amb un "us estimo", ha rebut tota mena de reaccions positives i en aquests moments ja acumula més de 400.000 m'agrada i més de. El perfil d'aquest empordanès treu fum: en cosa de pocs dies, i continua creixent, fins al punt que algunes marques s'han posat ja en contacte amb ell per fer col·laboracions.

