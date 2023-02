​El Camp Nou, un ecosistema més divers del que et podies imaginar

Com si fos un penya-segat

Al Camp Nou hi ha 31 espècies d'ocells, dues de rèptils i un mamífer

Reduir l'impacte durant les obres

Els Agents Rurals treballant al Camp Nou per traslladar els nius de ballester. Foto: Agents Rurals

#AgentsRurals vam col·laborar amb el @FCBarcelona_cat en la recol·locació de nius de ballester per evitar que les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou afectin la seva nidificació.



?￯ᄌマ Aquí t'ensenyem com va anar l'actuació ? pic.twitter.com/Y5JPtFtQLP — Agents Rurals (@agentsruralscat) September 30, 2022

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Alno només hi ha tribuneros, hooligans i turistes. També hi ha: concretament,. El club blaugrana ho vol posar en valor i acaba d'editar una guia per descobrir-la A efectes biològics, l’estadi blaugrana funciona com uni l’entorn és un espai obert arbrat. En conseqüència, segons assenyala la guia, les espècies que s’hi troben són, d’una banda, les vinculades ai, d’altra banda, les associades a ambients forestals poc densos.La Guia de la biodiversitat del FC Barcelona a les Corts detalla lesque hi habiten, sigui com a residents o que en fan ús com a zona de caça o de pas.D'aquestes,mentre que també hi ha–el dragó comú i la sargantana bruna- i un: el ratpenat soprano. Entre els ocells destaquen les mallerengues –petita, blava i carbonera-, el falcó, el xoriguer, el falciot negre i el tudó, entre altres.El club blaugrana ha assumit la biodiversitat com un element més en la gestió del recinte. En aquest sentit, s'han realitzat estudis previs i mesures de prevenció perde remodelació en aquestes espècies.Fa uns mesos, per exemple, les unitats especials dels Agents Rurals van procedir al tancament dels espais de nidificació de(Tachymarptis melba) per evitar la mortalitat de polls i adults de l'espècie durant les obres d'enderroc de la tercera graderia del gol nord i van instal·lar tres grans caixes niu.El ballester, com el falciot, és un ocell insectívor i migratori, que arriba des d'Àfrica al llarg del mes de març i que hi torna a principis de la tardor. Sol criar a zones escarpades de muntanya, però ha trobat a les ciutats estructures adequades per fer niu. En aquest sentit, a Barcelona, hi ha un dels nuclis més importants de nidificació de l'espècie a Catalunya. Al Camp Nou hi feien niu, però a més hi van a dormir uns 200 individus no emparellats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor