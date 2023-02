Ibai Llanos truca a Ada Colau en directe: «Ets un referent pel meu fill»

Gerard Romero y Ibai hablando con Ada Colau, yo vivo en una simulación.



Pido perdón por los cortes pero no me deja subir vídeos largos al no tener la suscripción esta de Blue Twitter🫠. pic.twitter.com/zJD6LjbDrb — ʕ•ᴥ•ʔ (@annttte) February 3, 2023

El recentment guardonat amb el premi al millor creador de continguts en castellà a Twitch, Ibai Llanos , i el mediàtic periodista esportiuhan protagonitzat un dels moments més icònics del que portem d'any a internet: han trucat en directe a l'alcaldessa de Barcelona,. I Colau ha contestat. El resultat, una conversa ben curiosa.Ibai acaba de tancar un fitxatge, segons ha dit, "molt important" pel seu equip de la lliga que dirigeix conjuntament amb, la Kings League . Tan important, que vol presentar-lo amb una gran pancarta o una projecció a algun edifici icònic de la ciutat comtal. Per aquest motiu, Romero l'ha posat en contacte amb l'alcaldessa, que ha entrat en el joc.L'streamer ha pensat en lai en lai així li ha transmès a Colau. "", ha començat la cap de l'ajuntament. "Si fareu res positiu per a la promoció de la ciutat i tenint en compte que sou", ha acabat de contestar.Tanmateix, Colau ha aprofitat la trucada per dirigir-se a Ibai i reconèixer-li que" i que és "un" a casa seva. "He acceptat la trucada perquè confio en l'Ibai", ha dit quan tot just acabava de despenjar. La cara de l'streamer parlava per si mateixa. Si bé, s'ha refet ràpidament i ha trobat la millor resposta possible: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor