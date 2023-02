«Bressols pel clima»: combatre la crisi climàtica des de la petita infància

Naturalització dels espais

Elssón un delsdavant laactual i el que més la patirà en el futur. Per fer-hi front, la comunitat educativa de lesi l’a impulsen l’estratègia “”. És un full de ruta amb una quarantena d’accions concretes per naturalitzar els patis de les escoles bressol, impulsar-hi l’energia renovable, millorar-ne el confort tèrmic i la gestió de residus i fomentar-hi l’alimentació sostenible i la formació i l’educació ambiental.Fins ara, les escoles bressol municipals havien impulsat accions contra la crisi climàtica de manera aïllada. L’estratègia “Bressols pel clima” és unaper impulsar accions més contundents contra l’emergència climàtica a Barcelona. Aquestes són les accions més destacades de les diferents línies temàtiques del pla.Es plantarani es comprovarà si es poden instal·lar cobertes verdes als terrats dels equipaments educatius.Els patis de les escoles bressol ja participen en el programa “Patis oberts al barri” perquè tothom en pugui fer ús.S’incrementaran lesa les escoles bressol. Actualment hi ha 58 equipaments amb instal·lacions solars tèrmiques, 4 tenen plaques fotovoltaiques i 76 tenen contractat el subministrament elèctric amb la comercialitzadora pública metropolitana, Barcelona Energia També s’impulsarà laals edificis compartits amb l’Institut Municipal de l’Habitatge.S’estudiarà quines escoles, i quins dels patis, podrien incorporar-se a la xarxa de refugis climàtics tenint en compte la idoneïtat geogràfica i per a la infància. Està previst que l’estiu vinent s’incorporin a la xarxa de refugis climàtics els primers cinc patis d’escoles bressol.Quatre de cada deu escoles bressol participen o organitzen algun tipus dediversos de criança, una iniciativa que contribueix a la reducció del consum i que té un component didàctic important, relacionat amb la reutilització i la reducció de residus. L’estratègia “Bressols pel clima” volLa xarxa d’escoles bressol vol consolidar l’que actualment ja inclou undels menús. En aquest eix les actuacions previstes s’orienten a millorar alguns aspectes com incrementar la presència de proteïnes vegetals als menús, oferir a les famílies recomanacions sobre menús sostenibles, evitar elo establir una relació directa amb els compostadors del barri per fer-hi arribar les restes de menjar per generar compost.Actualment 27 escoles bressol municipals formen part de lai el Compromís per la justícia climàtica. L’objectiu ésa aquesta xarxa amb accions concretes dins dels projectes educatius.

