El govern espanyol treu el policia infiltrat de Catalunya i l'envia a una ambaixada

El policia infiltrat en moviments socials de Barcelona marxa de. Per protegir-lo, segons ha explicat El Español, elha decidit enviar-lo a una. Els llocs de feina en les delegacions de l'Estat en altres països són molt demandats entre els agents de la policia espanyola i de la, ja que solen tenir uns sous molt elevats.De fet, en la majoria d'ambaixades els agents policials guanyen unmínim de 10.000 euros al mes. A banda, si se li afegeixen incentius per, en alguns llocs del món lapot superar els 20.000 euros mensuals. La tasca dels policies a les ambaixades consisteix a fer d'intermediaris amb les autoritats policials del país i de protecció de l'edifici públic.Un agent de la policia espanyola s'hauria infiltrat en moviments socials deper espiar-los des de dins. Ho hauria fet, entre altres mètodes, manteninti sentimentals amb algunes joves activistes, segons ha publicat aquest dilluns La Directa. Es tracta d'un mallorquí que es feia dir, amb els cognoms gairebé idèntics als d'un altre policia infiltrat en moviments independentistes catalans i destapat el juny passat pel mateix mitjà de comunicació. L'home va ingressar a l'acadèmia de policia d'Àvila el setembre del 2017 i es va convertir en funcionari policial el juny del 2019. Cinc de les dones activistes afectades pel cas han interposat una querella per les conductes de l’agent, que hauriaamb elles i altres dones del movimenti amagant la seva identitat real. La querella és pels delictes d'abusos sexuals continuats, contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets civils.

