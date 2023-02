Un entrenador de Sant Joan Despí, condemnat a nou anys de presó per violar una menor

El relat dels fets

Undeha estatdedeperdiverses vegades unadel seu. En la sentència també s’imposa a l’acusat la prohibició d’acostar-se a la víctima i exercir qualsevol professió relacionada amb menors durant 12 anys. A més, d’una indemnització de 50.000 euros.La sentència s’ha dictaminat aquest divendres 3 de febrer des de l’Audiència de Barcelona. L’acusat exercia un abús de poder sobre la jove una vegada va aconseguir la capacitat de representació de la menor davant les institucions d'Espanya.després d'anys suportant la situació. La família va assabentar-se'n, perquè la menor els va acabar explicant i van denunciar l’entrenador.Entre l’any, l’acusat va conèixer la víctima, qui tenia aleshores entre 13 i 14 anys. L’entrenador va establir una. La relació entre els dos “va acabar caient en un estat de dependència afectiva i emocional, que va ser creixent progressivament en el temps", ha afegit el tribunal.El condemnat va aconseguir queen què"davant totes les institucions privades d'Espanya", datat l'1 de març del. A més, va ser cotitular d'un compte bancari de la víctima. El2013, l'acusat va fer un petó a la víctima a l'habitació d'ella, "davant la reacció d'estranyesa d'ella, va mirar de raonar que no tenia importància", segons la sentència. El, l'entrenador va citar la menor al seu domicili, "la va rebre gairebé despullat" iacció que va repetir diverses vegades.Des d’aleshores,. L’home anul·lava la voluntat de la noia, "condicionada per l'autoritat que ell exercia sobre ella” tal com asseguren els magistrats.Moment que la família va tenir accés a tots els missatges amenaçadors de l’entrenador. La jove va acabar explicant a la família els actes sexuals patits i van decidir denunciar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor