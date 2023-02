Si tens una contrasenya així, canvia-la: els consells dels Mossos per fer-la indesxifrable

Evitar dades personals o professionals.

Com més llarga, millor.

Evitar noms propis, noms o cites de pel·lícules, llibres o persones conegudes; i paraules que puguin trobar-se en un diccionari de qualsevol llengua.

Evitar contrasenyes en blanc ni basades només en espais.

Combinar minúscules, majúscules, números i símbols.

Renovar les contrasenyes amb regularitat.

Emprar una contrasenya diferent per cada web o servei.

No relacionar la contrasenya amb el nom d'usuari.

No dir la contrasenya a ningú.

Evitar escriure la contrasenya enlloc, ni en un dispositiu electrònic ni en un paper.

Avui dia lesserveixen per a tot: accedir al banc, al correu, a l'ordinador o a les xarxes socials, per exemple. Però això, també comporta un perill i és que algú la pugui esbrinar i robar-te dades personals i diners. Elstreballen cada dia amb casos de ciberatacs i alerten que una contrasenya insegura augmenta el risc que algú s'apropiï fàcilment de les nostres dades, accedeixi als nostres comptes bancaris o ens robi fotografies.Per això, demana. Són: 1234, el nostre nom, el de la parella o el dels fills; la nostra data d'aniversari, la de la parella o la dels fills; el nostre DNI, i les paraules "contrasenya" i "pasword". Tanmateix, criden a revisar si la contrasenya supera el mínim de vuit caràcters; així com a no fer servir la mateixa per als comptes personals i professionals, i implementar el doble factor d'autentificació en el cas de les xarxes socials i el correu electrònic.Amb tot, els Mossos fan aquestesperquè les nostres contrasenyes siguin indesxifrables:

