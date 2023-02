Així són els 10 països més petits del món

Ciutat del Vaticà

En l'actualitat, els coneguts com "els diminuts" de la geografia mundial són estats afectats perque esgoten els seus últims anys de vida abans de desaparèixer ofegats pel mar. També n'hi ha, però, d'altres que havien estatamb molta història i que, ara, passen completament desapercebuts per a la majoria de nosaltres.Arxipèlags remots, amagatalls gairebé a tocar de casa ique són bressol de l'elegància. Això és tot el que has de saber (i algunad'extra) sobre els territoris més petits del planeta.0,44 quilòmetres quadrats799 personesUbicat al cor de(Itàlia), l'estat del Vaticà és el país més diminut de la Terra. Va ser fundant l'anyi és administrat per la Santa Seu. Hi trobem autèntiques meravelles, com ara la basílica de Sant Pere -- i els edificis adjacents, que representen el 70% de la seva superfície. Elements imperdibles per visitar és la seva magnífica plaça i la columnata que l'envolta. També tenim els, on trobem la capella sixtina i la col·lecció d'obres d'art més rellevants del planeta.: El Vaticà no té hospitals, per això ningú pot obtenir la nacionalitat per naixement, només si s'hi treballa.2 quilòmetres quadrats39.783 personesPer com és de petit, Mònaco és un dels països més densament poblats del planeta. Pràcticament és una ciutat-estat i aclapara mirades arreu per ser sinònim d'exclusivitat i elegància. Està a la costa blava, a la frontera entre França i Itàlia. El Casino dei la seva monarquia són, principalment, el seu major aparador de cara al món, però també té altres coses interessant per descobrir, com(1910), diversos jardins espectaculars i un centre històric encantador amb carrers estrets. A més a més, compta amb luxosos hotels, el palau Grimaldi, una badia envoltada de iots i una prestigiosa carrera automobilística.Mònaco té una de les concentracions més altes de milionaris per habitant de la Terra. Algunes de les mansions més cares del món també les trobem aquí.21 quilòmetres quadrats10.947 personesAquest minúscul estat insular de la Micronèsia està a l'oceà Pacífic central. Té una costa de 30 quilòmetres en què se succeeixen platges de monticles coral·lins. NauruLes seves dimensions, però no l'han fet passar desapercebuda. Al llarg de la seva història ha passat de ser protectorat britànic, australià i, fins i tot durant la II Guerra Mundial va ser ocupada pel Japó. Finalment, va aconseguir la independència d'Austràlia el 1968. Ara,el nauruà.Nauru no té capital i tampoc se li coneix cap urbs urbana ben definida. Al govern se l'ubica en un districte conegut, Yaren.26 quilòmetres quadrats12.096 personesTuvalu és un conjunt de nou illes, repletes d', que abans es coneixien com les illes Ellice. Són a mig camí de Hawaii i Austràlia, al Pacífic i la Polinèsia. Es caracteritzen, entre d'altres, perquèi l'intercanvi comercial. La seva capital, Funafuti, té només 6.200 habitants.la seva és una de les poblacions més exposades als efectes de l'escalfament global. El territori podria, fàcilment, desaparèixer en uns anys engolit pel mar.61 quilòmetres quadrats34.085 personesEnvoltat completament per territori italià, el seu nom oficial és la Sereníssima República de San Marino i tot i ser ben petit té entre les seves fronteres tres espais que són: el barri antic de San Marino i de Borgo Maggiore i la Muntanya Titano.és la república més antiga del món, fundada l'any 301 després de Crist.160 quilòmetres quadrats38.326 personesAquest territori envoltat de, a mig camí d'Àustria i Suïssa, té un patrimoni cultural interessantíssim. Destaca pels seus vins i museus d'art, sobretot el, que té pintures de Rembrandt, Rubens i Van Dyck. La capital és Vaduz i la ciutat més poblada Schaan. El principat centreeuropeu de Liechtenstein és un petit amagatall, ja que és un dels llocs més desconeguts del continent. El seu principal atractiu és la natura.és un dels pocs països del món que no té exèrcit.181 quilòmetres quadrats59.016 personesUn mite dels mars del sud que té com a referència en el seu nom el, un jurista nord-americà que les va visitar a finals del segle XVIII. Les Illes Marshall estan formades per cinc illes i 29 atol·lons. Ésperquè es va independitzar dels Estats Units el 1990. Situades al nord-est d'Austràlia, els seus habitants, la producció d'oli de coco i el turisme. El territori encara conserva aquell aspecte virginal de la cançó de Madonna.les Illes Marshall van estar sota domini estatal com a part de les Índies Orientals Espanyoles.260 quilòmetres quadrats53.881 personesLes Kitts són dues illes que formen una federació al bell mig del. Cristòfol Colom les va situar en tots els mapes europeus en el seu segon viatge a Amèrica. El que més abunda en el seu interior són quilòmetres i quilòmetres desilvestre. El que també és el país més petit del continent americà, en l'actualitat s'hi viatja per gaudir de les seves platges, muntanyes volcàniques i l'ambient de Charlestown, la seva capital, on viu la majoria de la seva població.és un estat independent de la Commonwealth, amb el rei Carles III com a cap d'Estat.298 quilòmetres quadrats55.074 personesLes Maldives són una república formada per una, de les quals a penes 200 estan habitades. És el país més petit de tota l'Àsia. Aconsegueix diners, principalment, del, però també de l'exportació de marisc i cordes. És el paradís dels bussejadors, dels amants de les aigües turqueses i dels acabats de casar. Està a l'oceà Índic i a 500 quilòmetres de l'extrem més allunyat de l'Índia. A més a més, és el país més pla de tot el món. La majoria dels seus habitants es concentren a la capital, Male.es calcula que podria desaparèixer submergit en l'oceà en menys de 100 anys.316 quilòmetres quadrats44.033 personesMalta té tres illes principals, dues d'elles de població estable. Localitzada al sud d'Itàlia, la sevaal cor del Mediterrani sempre ha estat objecte de disputa entre civilitzacions i cultures. Aquí s'hi troben, com ara La Valeta, la capital més petita de la Unió Europea (UE).el fet d'haver estat colònia britànica fins al 1964 fa que a Malta hi trobem les típiques cabines de telèfon vermelles angleses i que es condueixi per l'esquerra, tal com fan els britànics.

