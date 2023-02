Carnaval de Sitges 2023: programa d'activitats i rua del Carnestoltes més «canalla»

Rues del Carnaval de Sitges 2023: horari i recorregut

Rua d’Antes , divendres 17 de febrer a les 19:30 h. Recorregut: des del Cap de la Vila fins a la mateixa plaça passant per Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera, La Fragata, carrer Nou, Major.

, divendres 17 de febrer a les 19:30 h. Recorregut: des del Cap de la Vila fins a la mateixa plaça passant per Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera, La Fragata, carrer Nou, Major. Rua Infantil del Carnaval de Sitges I , diumenge 19 de febrer a les 12:00 h. Recorregut: des de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila.

, diumenge 19 de febrer a les 12:00 h. Recorregut: des de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila. Rua de la Disbauxa de Sitges , diumenge 19 de febrer a les 19:30 h. Recorregut: sortida des del final de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila.

, diumenge 19 de febrer a les 19:30 h. Recorregut: sortida des del final de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila. Rua Infantil del Carnaval de Sitges II , dimarts 21 de febrer a les 12:00 h. Recorregut: des de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila.

, dimarts 21 de febrer a les 12:00 h. Recorregut: des de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila. Rua de l’Extermini de Sitges, dimarts 21 de febrer a les 21:00 h. Recorregut: sortida des del final de l’Avinguda Sofia fins al Cap de la Vila.

Programa del Carnaval de Sitges 2023

Dijous Gras, 16 de febrer : a les 21:30 h, Xatonada popular agafada de la mà de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

: a les 21:30 h, agafada de la mà de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. Divendres 17 de febrer : a les 9 h, el Carnestoltes i la Reina visitaran les escoles de la ciutat.

: a les 9 h, el de la ciutat. Divendres 17 de febrer : a les 23 h, festa en el Teatre Prado .

: a les 23 h, . Dissabte 18 de febrer: a les 11 h començarà la presentació de la Cursa de Llits Disfressats de Sitges 2023.

de Sitges 2023. Dissabte 18 de febrer : a les 17 h, Markatú Batuquets i Markatú Batucada s’encarregarà de portar percussió per tots els carrers del municipi.

: a les 17 h, Markatú Batuquets i Markatú Batucada s’encarregarà de portar per tots els carrers del municipi. Diumenge 19 de febrer : a les 23 h, serà el tret de sortida a la festa de la Disbauxa .

: a les 23 h, serà el tret de sortida a la . Dilluns 20 de febrer : a les 17 h, berenar infantil amb l’actuació de la Reina Infantil.

: a les 17 h, amb l’actuació de la Reina Infantil. Dimarts 21 de febrer : a les 23 h, començarà la festa de l’Extermini .

: a les 23 h, començarà la . Dimecres de Cendra, 22 de febrer: a les 19 h, enterrament de sa Majestat Carnestoltes.

Cartell del Carnaval de Sitges 2023 Foto: Ajuntament de Sitges

Activitats prèvies a l'inici del Carnaval

Dissabte 11 de febrer : a les 18 h, presentació de la Reina Infantil 2023.

: a les 18 h, presentació de la Reina Infantil 2023. Diumenge 12 de febrer : a les 11 h, concurs de mestres xatonaires als jardins del Prado.

: a les 11 h, concurs de mestres xatonaires als jardins del Prado. Diumenge 12 de febrer : a les 19 h, Gala de Drag Queens amb un espectacle carnavalesc a La Fragata.

: a les 19 h, Gala de Drag Queens amb un espectacle carnavalesc a La Fragata. Dilluns 13 de febrer: a les 20 h, taller sobre com preparar un bon xató a la Sala d’actes d'El Retiro.

. El carnestoltes més esperat per a molts estarà present al municipi del Garraf des del Dijous Gras, 16 de febrer, fins al Dimecres de Cendra, 22 de febrer. Sa Majestat Carnestoltes I i la Reina del Carnaval iniciaran la festivitat amb la lectura del pregó a la plaça de La Fragata. El programa acull activitats tan atractives com rues, la coneguda Xatonada, curses de llits disfressats, festes diverses i berenars infantils.La ciutat aplega diverses rues durant la festivitat., latindrà lloc des de l’epicentre de Sitges, el divendres 17 de febrer a la tarda. El diumenge 19 de febrer estan programades dues desfilades,i la. Això no és tot, el dimarts 21 de febrer encara es podrà gaudir de dues rues més. Al migdia, els petits de la família podran gaudir de la Rua Infantil del Carnaval de Sitges II i, a la nit, està convocada la desfilada de carrosses per a adults en la Rua de l’Extermini de Sitges. A continuació trobareu tota la informació detallada:Lesdel Carnaval de Sitges 2023 emmarcadesde febrerde febrer:Dijous Gras, 16 de febrer: a les 19 h, l’Arribo de sa Majestat Carnestoltes I i la Reina del Carnaval, els quals procediran a llegir el pregó.Algunes de les activitats del Carnaval de Sitges 2023 són prèvies al Dijous Gras. Les més destacades són les següents:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor