Catalunya Ràdio dobla l'aposta pel pòdcast: presenta 30 nous títols per 2023

Catalunya Ràdio estrenarà una trentena de pòdcasts nous durant el 2023, fins a doblar el seu catàleg actual. Així ho recull el catàleg presentat aquest divendres. L'aposta per aquests "continguts de primera divisió", tal com s'hi ha referit el director de l'emissora, Jordi Borda, es tradueix en tota mena de propostes i de gèneres diversos, tant de ficció com de no-ficció, per a adults i joves. Entre els més destacats, hi ha Teresines pim pam pum, creat per La Cubana i el divulgatiu Parem l'antena, amb l'excorresponsal de TV3 a Rússia, Manel Alías.



També s'estrenaran programes com l'espai humorístic d'entrevistes El llindar, amb Toni de la Torre; Gent normal, sobre salut mental amb Adam Martín; i Superheroïnes, contes basats en esportistes femenines d’èxit catalanes i els seus "superpoders”. Avui dia, hi ha una trentena d'espais disponibles al web i l'app de l'emissora i, d'aquí a final d'any, aquest número creixerà fins als 60. La inversió de la casa en aquests nous formats ascendeix al mig milió d'euros.

Les grans novetats

L'emissora duplica així la seva oferta de continguts d'àudio, amb una "" de la casa i de la, per tal d'adaptar-se a les noves formes de consum digital. Així ho han explicat la presidenta de la Corporació,, i el director de l'emissora, Jordi Borda. Aquest darrer ha destacat la diversitat de continguts i el fet que s'adrecen a, inclòs l'infantil. Així "", ha dit convençut, després de detallar que ja són 64 els milions de reproduccions dels pòdcasts que es produeixen des de la casa.

"El pòdcast permet arriscar, innovar, provar formats nous i arribar a comunitats que potser en altres formats no es podria, perquè cadascú quan entri a les nostres plataformes trobi un contingut que respongui al seu interès", ha reblat el director. Per això, el primer que s'estrena aquest 2023 és Superheroïnes, adreçat al públic familiar. Es tracta de contes basats en esportistes femenines d’èxit catalanes i els seus "superpoders”, narrats per veus del periodisme esportiu. L'objectiu és la promoció de l’esport femení i les fites esportives aconseguides fins avui.

Pocs dies després debutarà Teresines pim pam pum, un espai creat per La Cubana, com ja es va anunciar a principi de temporada. En aquesta ficció, les mítiques Teresines de TV3 ajuden amb la seva filosofia de vida algunes veus i cares conegudes del país en els seus reptes diaris, per exemple, a la presentadora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, per preparar un dels seus programes.L'excorresponsal de TV3 Manel Alías canvia de registre i de format amb l'estrena Parem l'antena, un espai d’entrevistes reposades a persones d’àmbits diferents, però sempre sota un sol concepte. L'espai s'estrenarà al març. I a l'abril, estaran disponibles els primers capítols del podcast El llindar, un format transgressor ideat i conduït pel crític televisiu Toni de la Torre, que entrevistarà personatges amb els ulls tapats, submergint-los en una ficció on interactuarà amb personatges interpretats per actors professionals perquè les seves decisions el descriguin com a persona.En el terreny de la divulgació, al maig, s'estrenarà Gent normal, un espai d'entre 30 i 40 minuts de durada conduït per Adam Martín que vol radiografiar els diferents tipus de patologies mentals amb testimonis de persones que pateixen aquests trastorns. I, al mes de juny, arribarà Hotel Palestina, un pòdcast sobre els corresponsals de guerra amb converses amb professionals en actiu o que n'han sigut en el passat.Encara sense data d'estrena, hi ha una colla de nous pòdcasts, com el Ràdio Galàctica, que ha creat i conduirà el cantant Jaume Sisa, i el pòdcast documental d'investigació El mar, el mur. Aquest espai s'estrenarà el segon semestre i consisteix en una investigació periodística liderada per Mercè Folch (Solidaris) i Anna Surinyach, centrat en la reconstrucció del viatge de tres embarcacions que van sortir del Marroc amb destí a les costes andaluses i les illes Canàries.Més endavant arribarà també l'humorístic L'entresol, una ficció sonora concebuda i interpretada per alumnes de l'Institut del Teatre, en col·laboració amb el professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), "amb l’objectiu d’estrènyer ponts entre ciència i cultura". També arribaran A l'Antàrtida no hi ha ossos, una producció del periodista Domènec Subirà i el tècnic José Antonio Rodríguez, sobre la seva expedició en curs a l'Antàrtida, per explicar de primera mà la fragilitat d'aquesta zona del planeta; Radicals Lliures, un espai amb el divulgador científic Dani Giménez; i La llar del folk, un espai creat pel grup El pony pisador.

