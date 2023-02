La justícia no considera delicte d'odi envestir creus grogues a la plaça de Vic

Després de més de quatre anys, el jutjat penal 1 de Manresa haperl'home que va envestir lesa ladecol·locadesen suport als presos polítics el juliol de 2018, segons ha pogut confirmar. La causa estava oberta també per unarran que l' de la ciutat es va personar a la causa com a. Finalment, però, el jutjat de Manresa ha sentenciat el responsable dels fets per un delicte de conducció temerària.El vehicle va accedir a tota velocitat a la plaça per una En les imatges gravades per diferents persones que estaven en terrasses properes , el condemnat va donar una volta sencera,i posant en risc la integritat física d'alguns dels vianants. Tot plegat, per acabar escapant pel, sense que ningú el pogués aturar. En els diferents vídeos es veuen diferents veïns recriminant l'acció a l'home que en cap moment va fer res per intentar aturar-se.Arran d'aquells fets,tant lacom elsvan obrir unaper localitzar el cotxe i el seu propietari, a qui es va acabar identificant com un veí d'Osona que viu molt a prop de la plaça. Contra ell es va tramitar una denúncia al jutjat d'instrucció 1 de Vic, de la mà de la. Segonsel consistori governat per, la causa s'havia d'instruir per un, però també per un delicte d'odi, ja que es va produir una "greu afectació als drets individuals i col·lectius de la població de Vic".La sentència arriba després de, que a banda de la Fiscalia, l'Ajuntament de Vic es va acabar personant com a acusació popular, això sí, després que la representació de l'Ajuntament, duta a terme des de l', per l'advocada, es va veure obligada a interposar fins a tres recursos d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Barcelona, que va obligar a admetre a l'Ajuntament com a part en el procediment.Ara el jutjat penal de Manresa ha acabat condemnant l'home per conducció temerària, i també per a un, tot i que li reconeix l'eximent complet, ja que està afectat per diversos. En total, se'l condemna aamb obligació de continuar el tractament mèdic extern,i a ladurant cinc anys. A més, s'haurà de fer càrrec econòmic de les costes judicials, incloses les de l'acusació.

