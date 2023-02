La sorprenent professió preferida dels espanyols, segons Google

ha creat un mapa del món amb les feines preferides a cada país del món, i la dada d'Espanya és sorprenent. Segons l'estudi creat per, una empresa de serveis financers, i del qual s'ha fet eco l'empresa tecnològica, els ciutadans de l'situen com a feina més desitjada ser. Igual passa ai l'L'estudi recull les prioritats dels usuaris del món entre octubre de 2021 i fins al mateix mes del 2022, i ha col·locat com la professió preferida al món la de. En concret, són, els, elqui situen aquesta feina per sobre de la resta. En el rànquing global, després de pilot tanquen els cinc primers llocs la feina d', de, dei d'A països propers a l'Estat, ala prioritat és ser professor, aser un emprenedor, aser actor o ai aser desenvolupadors i youtubers. També és destacable com en fins a 75 països del món es volen dedicar a l'escriptura, en feines com a

