Mor el dissenyador Paco Rabanne a l'edat de 88 anys

Pèrdua molt sensible en el món de la moda i el disseny. El conegut modista i dissenyadorha mort aquest divendres a l'edat de 88 anys. Segons ha avançat el mitjà local, ha perdut la vida a casa seva a. L'empresari d'origen basc va ser un absolut referent en el món de la moda, del disseny i dels perfums. El creador espanyol va néixer ja lligat al món de la moda, ja que la seva mare va ser la costurera en cap de Balenciaga.Un dels seus perfums més coneguts a nivell mundial és el, que segueix sent un èxit de vendes a tot el planeta. Ho van ser també les marques. Va ser protagonista durant anys de les portades dels mitjans de comunicació pel seu gust per tot allò paranormal, a més d'altres afers de la seva vida personal.

