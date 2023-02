Experts de l'ONU reclamen a Espanya una investigació sobre l'espionatge a «la minoria catalana»

Experts de l'han exigit a les autoritats espanyoles que obrin una investigació sobre l'ús decontra dirigents independentistes catalans arran del procés de 2017. El relator, especialista en drets de les minories, i la relatora, de l'àmbit de llibertat d'expressió, indiquen que entre 2017 i 2020 els dispositius d'almenys 65 polítics i activistes de "" van ser intervinguts amb programari espia i citen informes que constaten que el CNI és client de, l'empresa israeliana que distribueix Pegasus. No és la primera vegada que relators es pronuncien en aquest sentit. Els relators es van posar en contacte amb el govern espanyol el 24 d'octubre. Dos mesos després van rebre resposta per part de les autoritats espanyoles, que van informar que hi havia investigacions en curs i que no es podien pronunciar sobre qüestions que estaven judicialitzades. ", i publicar-ne els resultats i aturar qualsevol ingerència il·legal en els drets fonamentals dels activistes de la minoria catalana a Espanya", diuen els experts, que avisen que esperaran "amb interès" els resultats de les investigacions judicials obertes."Estem molt preocupats pel que sembla ser unadels líders catalans i altres activistes de minories per sostenir i expressar les seves idees pacíficament", diuen els relators, que recorden que els dirigents i activistes catalans tenen dret a la vida privada, a la correspondència privada i a ser tractats en igualtat de condicions davant la llei.Els dos relatorsper l'abast d'aquest espionatge i el llarg període de temps que va permetre intervenir els seus telèfons, tenint en compte que els afectats no han participat de cap activitat violència. Als experts els inquieta l'ús generalitzat d'aquest programari espia, que pot implicar més autocensura i tenir efectes dissuasius per al dret a la llibertat d'expressió i de reunió, així com altres violacions de drets de les minories, així com la seva participació en la vida pública.De Varennes i Khan recorden quei europees de drets humans, i utilitzar un programa d'espionatge contra un grup minoritari pot suposar una violació greu d'aquestes normes. Els experts de l'ONU també alerten de la sofisticació i la personalització dels missatges que van permetre infectar els objectius amb Pegasus. "", apunten els relators. Les víctimes també van ser atacades amb missatges personalitzats d'entitats governamentals.Els dos relators també tornen aen l'ús d'aquest programari espia fins que s'estableixi una "regulació sòlida" que garanteixi que s'utilitza d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans. Per això, els experts insten a Espanya a sumar-se a aquesta moratòria.

