El perfil Nom complet: Norman López

Plataformes: Instagram | YouTube | TikTok | Twitch | Twitter

Temàtiques: Videojocs | eSports | Directes



Obres paral·leles:

- Col·laborador en mitjans com Catalunya Ràdio o Canal Taronja

- Retransmissions del BAXI Manresa a Ràdio Manresa

- Presentador de la secció de videojocs al programa Ràndom de SX3 (TV3)



El català té una presència molt minimitzada a Internet. És un fet. Ara bé, hi ha veritables apassionats de la creació de contingut que estan empenyent perquè la llengua funcioni, aconsegueixi l'espai que mereix i, a sobre, triomfi.(Manresa, 1996, conegut a Twitch com4) és el clar exemple que el català pot ser una llengua guanyadora en la creació de contingut a internet i en plataformes tan potents com la d'streaming., en Norman ha aconseguit crear una xarxa de subscriptors i seguidors, a més de sumar-se en diversos projectes amb altres grans creadors o streamers de la resta de l'Estat.De la pantalla de Twitch ja ha fet el salt a la pedagogia, a la presentació d'actes i fins i tot a la TV, concretament a l'. Per alguna cosa és l'streamer en català amb més seguidors. No ho negarem: és una de les estrelles de la cultura digital d'internet en català del moment. Explicava en una entrevista a Nació que el 44 que porta enganxat al seu nick name Lopeznorman44 "no és un homenatge a Lewis Hamilton com molta gent es pensa", sinó que va ser perque ho va petar l'any que ens vàrem salvar a Vitòria". El seu compromís amb el català és ferm i digne del suport de la comunitat.

