Apareix una segona persona sense llar morta a Barcelona en només 24 hores

Places públiques per evitar dormir al carrer

Nova desgràcia als carrers de Barcelona., aquesta passada nit de dijous. És el segon individu sense llar que mor als carrers de la capital catalana en només 24 hores. Elshan notificat que han trobat el cos sense vida al. Tenia només 42 anys. Segons ha explicat betevé, la fundació Arrels l'havia visitat anteriorment i el tenien identificat. Els agents de la policia catalana han confirmat que no han trobat cap signe de violència ni de criminalitat en el cos de l'home.al districte de l'Eixample, va donar la veu d'alerta als Mossos d'Esquadra. Ha trobat. Més concretament, a l’entrada del Centre Esportiu Sagrada Família, a la cantonada amb el carrer de Mallorca.Justament fa poc més d'un mes, el desembre, l'Ajuntament va habilitar noves places a centres públics per a persones que dormen al ras. I és que segons el protocol elaborat fa uns anys amb la col·laboració de Protecció Civil, un descens notable de les temperatures representa un risc important per als rodamons. És per això que darrerament diversos serveis socials -com ara el(CUESB), el(SASSEP) i la Creu Roja- s’han mobilitzat per desplegar un dispositiu específic als carrers de la ciutat.

